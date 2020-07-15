【樓市現象】首季內地買家佔住宅價量比率創7季新低 以為他們放棄香港市場﹖實情原來唔係咁

過去十多年，內地買家曾是香港樓市的重大支柱，但隨著港府在2012年10月27日實施買家印花稅（BSD）後，中國內地人來港買樓數字大跌。及至今年初開始，受疫情及「封關」措施影響，內地買家購入港樓的比率進一步下跌。

【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元



據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，今年首季一二手住宅個人買家登記中，按已知買家姓名作分析，以宗數計算，當中內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港樓市住宅註冊量比率，較去年第四季下跌約2.1個百分點至約7.4%；若以金額計算，今年首季註冊金額比率跌至約11.5%，較去年第四季跌約1.9個百分點，兩者皆創近7個季度新低。

【樓市趣話】想參觀台灣最貴超豪宅有咩條件﹖發展商：要審核「人品 」



再細看數字，一手市場中，今年首季內地買家購入本港一手住宅所佔的宗數比率亦按季下跌約2.2個百分點至12.4%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年首季，一手推盤因應疫情及抗疫措施減少，新盤註冊量按季跌約5成，同期內地買家購買一手物業跌超過6成，反映內地買家入市買入新盤的比率大幅減少。

【準買家注意】 疫情下料銀行快實行彈性上班 專家籲買家預留3個月完成交易期



至於二手方面，今年首季內地買家購買二手物業的個案下跌超過2成，內地買家佔二手宗數比率亦由去年第四季約7.4%下跌至今年首季約6.4%，重返2019年首季的相若水平。若以金額計算，內地人入市購入二手住宅物業的金額卻下跌超過2成半，跌幅較市場大，故內地買家二手註冊金額的比率，則按季下跌約1.8個百分點至約今年首季的8.3%，創近6季新低。



不過，是否代表內地客對本港物業失去興趣﹖也未必如此，內地買家對豪宅的熱情未有因疫情而減退，在今年首季的逾億元一手註冊金額當中，有超過6成為內地買家，帶動內地買家佔一手私樓註冊金額比率，上升至約21.6%，創出近5季新高。

【樓市現象】疫情惡化預約睇樓量挫 二手成交估你唔到不跌反升4成



以上數字不難解釋，事實上，今年以來中概股回歸港股，從阿里巴巴（09988）上市揭開序幕，隨後到網易（09999）及京東集團（09618）等重磅先後登陸港交所，反映香港仍是中資手上資產最愛停泊地。樓市也是同樣道理，盡管香港樓市自去年中以來飽受社會運動及疫情打擊，樓價仍十分堅挺，加上各國進行QE，內地人對本港樓市自然投下信心一票，將資金投放於本港的貴重物業也絕對「講得通」。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！