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【疫情大爆發】6大餐廳疑成病毒群組傳播鏈　多個疑似及確診個案出現

金融經濟 23:52 2020/07/14

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據衛生防護中心資料，多個疑似或確診個案都與黃大仙慈雲山中心有關。

本港第三波疫情肆虐，確診人數不斷上升，部分甚至源頭不明。總結衛生防護中心公布的高危確診大廈及餐廳名單發現，6家餐廳疑似是病毒傳染的群組傳播鏈，其中黃大仙區的慈雲山中心更是重災區，多個疑似及確診個案均在慈雲山中心出現。

以下是6間疑似群組傳播鏈的餐廳：

1. 黃大仙區 慈雲山中心 薀莎餐廳

2. 黃大仙區 慈雲山中心 翠河餐廳

3. 黃大仙區 慈雲山中心 百匯軒

4. 觀塘區 坪石邨玉石樓 彬記粥麵美食

5. 油尖咀區 文英街 26-28 號 新發茶餐廳

6. 中西區 富輝商業中心 聚點坊點心專門店

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