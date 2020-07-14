【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　集團餐廳推不同外賣優惠

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【定期存款】港元定存息多跑輸通脹率 專家建議一萬元放定存不如買iBond
食肆自周三（15日）起一周，晚上6時至翌日5時禁止堂食，只准外賣。大家樂 （00341） 因應政府最新防疫措施，集團旗下餐廳推出各種外賣餐單組合及優惠，包括大家樂快餐推出仲夏海皇冬瓜盅二人餐外賣只需98元、晚市外賣快餸100元可任選三款小菜、同時即日起至7月31日，透過foodpanda惠顧任何食品可享8折優惠，並提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款。
大家樂集團旗下餐廳之不同優惠：
|品牌
|優惠詳情
|大家樂快餐
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|一粥麵
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|意粉屋
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|上海姥姥
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|米線陣
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|Oliver’s Super Sandwiches
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