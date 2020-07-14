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【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　集團餐廳推不同外賣優惠

金融經濟 23:08 2020/07/14

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大家樂因應政府最新防疫措施，旗下餐廳推出不同外賣優惠。

食肆自周三（15日）起一周，晚上6時至翌日5時禁止堂食，只准外賣。大家樂 （00341） 因應政府最新防疫措施，集團旗下餐廳推出各種外賣餐單組合及優惠，包括大家樂快餐推出仲夏海皇冬瓜盅二人餐外賣只需98元、晚市外賣快餸100元可任選三款小菜、同時即日起至7月31日，透過foodpanda惠顧任何食品可享8折優惠，並提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款。

大家樂集團旗下餐廳之不同優惠：

品牌 優惠詳情
大家樂快餐
  1. 仲夏海皇冬瓜盅二人餐外賣$98，包括冬瓜盅一客、叉燒一碟、任選一款小菜及白飯兩碗
  2. 晚市外賣快餸$100任選三款小菜
  3. 顧客憑八達通於下午5時後惠顧任何外賣產品滿$100可享9折優惠
  4. 即日起至7月31日，透過foodpanda惠顧任何食品，可享8折優惠
一粥麵
  1. 特快外賣家常菜系列$76（任選2款）/$45（任選1款），可以優惠價$9加配靚湯一碗或$6加配糖水或油菜一客
  2. 紅燒原隻豬手外賣優惠價$33
  3. 原隻脆香炸子雞二人餐外賣優惠價$68
意粉屋
  1. 透過Deliveroo平台惠顧滿$400可享9折及免運費優惠
  2. 夏日海鮮精選菜式
  3. 多款優惠外賣自取套餐
上海姥姥
  1. 外賣自最「半隻雞」$78 （滬式蔥油雞/回味口水雞/醉雞 3選1 配涼菜一款）
  2. 透過Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠
  3. 手機點餐外賣自取9折優惠
米線陣
  1. 即日起，晚上6時後惠顧任何2餸米線自由配外賣自取，即可以超值價$10加配大汗豬扒及細青檸薏米水（冷/熱）一客
  2. 由7月24日起，透過Deliveroo平台可訂購「夏鮮推廣 - 芫荽皮蛋星班片魚湯米線、鹹檸碧」
Oliver’s Super Sandwiches
  1. 透過Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠
  2. 四市指定優惠外賣套餐低至8折
  3. 晚市消費外賣自取每惠顧滿$100 可享 $20 折扣，如此類推

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