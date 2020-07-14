【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　集團餐廳推不同外賣優惠

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大家樂快餐 仲夏海皇冬瓜盅二人餐外賣$98，包括冬瓜盅一客、叉燒一碟、任選一款小菜及白飯兩碗 晚市外賣快餸$100任選三款小菜 顧客憑八達通於下午5時後惠顧任何外賣產品滿$100可享9折優惠 即日起至7月31日，透過foodpanda惠顧任何食品，可享8折優惠

一粥麵 特快外賣家常菜系列$76（任選2款）/$45（任選1款），可以優惠價$9加配靚湯一碗或$6加配糖水或油菜一客 紅燒原隻豬手外賣優惠價$33 原隻脆香炸子雞二人餐外賣優惠價$68

意粉屋 透過Deliveroo平台惠顧滿$400可享9折及免運費優惠 夏日海鮮精選菜式 多款優惠外賣自取套餐

上海姥姥 外賣自最「半隻雞」$78 （滬式蔥油雞/回味口水雞/醉雞 3選1 配涼菜一款） 透過Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠 手機點餐外賣自取9折優惠

米線陣 即日起，晚上6時後惠顧任何2餸米線自由配外賣自取，即可以超值價$10加配大汗豬扒及細青檸薏米水（冷/熱）一客 由7月24日起，透過Deliveroo平台可訂購「夏鮮推廣 - 芫荽皮蛋星班片魚湯米線、鹹檸碧」