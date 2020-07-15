【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠

而家凡惠顧任何米線[淨米線除外]，即可享以下優惠！



優惠1：以優惠價HK$2加配一杯冷熱飲品

．每碗米線可享用優惠一次

．優惠價已包括免費飲品之外賣包裝

．優惠不適用於豆漿、罐裝飲品、特飲及季節飲品

優惠2：以優惠價HK$3加配一款一人小食

．四川青椒皮蛋/麻辣豬耳/紅油木耳/紅油青瓜，四款任擇其一

．每碗米線可享用優惠一次

．優惠價已包括免費一人小食之外賣包裝

優惠期至7月31日