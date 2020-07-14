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【企業管治】森信紙業四董事同日「跳船」 斥集團未就交易「全面而坦誠披露資料」

金融經濟 22:48 2020/07/14

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森信紙業財務總裁李汝剛（左二）

森信紙業 （00731） 一名非執行董事及三名獨立非執行董事同日辭職，並指控森信紙業帳目出現問題。集團則回應，已要求核數師盡快以致董事會函件方式書面確認尚待解決的審核事項，集團亦將進行獨立調查。

森信紙業公告指，非執行董事劉宏業、獨立非執行董事彭永健、獨立非執行董事吳鴻瑞及獨立非執行董事湯日壯於7月11日的董事會會議後呈辭。

指控森信紙業曾支付大額款項予關連方供應商

四人在辭任函中指控森信紙業曾支付大額款項予關連方供應商，但有關款項入賬列作公司間賬目，而非應付關連方金額；同時有關付款安排並無集團實體與關連方之間的書面協議作憑證，關連方公司至今亦未償還款項。截至目前為止，集團並未向核數師提供令核數師信納的交易商業根據及業務理據。

此外，於董事會會議上，執行董事不願意提供該等交易的性質及根據詳情，同時未能回答已辭任董事就該等交易提出的問題。已辭任董事相信集團並無全面而坦誠披露資料，導致董事會內部出現意見分歧。

董事會回應指控時稱，上列陳述均未經任何獨立調查人員獨立核證或調查，董事會已要求核數師盡快以致董事會函件方式書面確認尚待解決的審核事宜，使董事會能適當處理有關事宜。對於已辭任董事在未有對上述事宜進行恰當而全面調查下，作出其個人結論並提出呈辭，董事會表示失望。集團將進行獨立調查，並於調查後回應已辭任董事的指控。

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