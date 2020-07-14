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【美股戰報】納指再跌逾百點　科技股借季績期調整？

股樓投資 22:00 2020/07/14

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美股過去數月累積逾三成升幅，科技股比重較大的納斯達克指數在上月破萬點大關後，自昨日起開始出現調整，今日開市亦繼續低開，現時跌137點或1.3%，兩日累積跌幅接近4.5%。

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明星科技股中，以Netflix、Amazon、微軟的跌勢最為凌厲，跌幅分別達3.85%、3.76%及1.85%，當中跌幅最大的Netflix，被瑞銀看淡盈利前景，將其投資評級由「買入」下調至「中性」。Netflix將於周四(16日)公布上季業績，市場預期每股盈利可達1.83美元，按季增長16%，而過去90日間，有26位分析師上調其盈利預測，另有2位分析師下調盈利預測。

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銀行股今日起已率先放榜，受惠股市強勁升勢，摩根大通上季每股盈利為1.38美元，比預期高0.24美元，另外收入亦按年增長14.7%達329.8億美元，比預期多27.5億美元，另外摩根亦將信貸減值撥備大幅提升至105億，遠高於第一季的82.9億美元。

不過，以零售業務為主的富國銀行則每股蝕0.66美元，蝕幅高於預計的0.1美元，另外公司亦宣布削減八成派息至每股0.1美元。月底將會有更多科技股放榜，包括Amazon、Facebook、Apple等，大部份分析員都下調上季盈利預測，加上股價累積升幅已經很大，短線而言，科技股走勢不容樂觀。

撰文 : 國際組

美股 ETF 每股盈利 銀行 零售 納斯達克綜合指數 指數 美元 減值撥備 派息

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