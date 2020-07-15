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【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/07/15

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美國大選尚餘3個多月，但現任總統特朗普的民意支持度持續遠遠落後，既是爭議言論講多錯多之過，同時也是他擁有最致命攻擊力的言論武器至今不見蹤影，未能有效攻擊對手拜登，以致陷於空前大劣勢。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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