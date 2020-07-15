【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/07/15 分享： 美國大選尚餘3個多月，但現任總統特朗普的民意支持度持續遠遠落後，既是爭議言論講多錯多之過，同時也是他擁有最致命攻擊力的言論武器至今不見蹤影，未能有效攻擊對手拜登，以致陷於空前大劣勢。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 2020/07/14 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 2020/07/11 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 2020/07/07 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 2020/07/14 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 2020/07/14 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 2020/07/12 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 美國 特朗普 拜登 希拉莉 選舉 總統大選 政治 社交平台 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入