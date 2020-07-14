【疫情大爆發】袁國勇：個別病房已出現病毒爆發　伊院停非緊急服務

伊利沙伯醫院今晚會見傳媒，更新最新情況，伊利沙伯醫院有內科病房暫出現3宗新型肺炎確診個案。伊利沙伯醫院表示，第一個病人於7月12日進入伊院，入院時無發燒，中午後有咳及輕微發燒，傍晚時發現感染新型冠狀病毒，因此即時送入隔離病房。及後醫院找出10個緊密接觸的病人。

【22:27】袁國勇稱，伊院相關病房已出現病毒爆發，但再傳出去的可能性不大，因第2及第3名病人只是剛感染，並非感染很久，所以再將病毒傳染給其他人的可能性偏低，相信整個醫院經已爆發病毒的可能性較低。

【22:26】袁國勇強調，若未能控制社區爆發，醫院難解決交叉感染風險。

【22:24】袁國勇指，如果病人能盡早做測試，而且可迅速做隔離，就能降低病毒的傳染力，因此希望可以盡快將有關病例找出來，這是最重要的。一旦你除下口罩，便暴露於空氣之中，因此希望所有人可能留在家，不外出飲食。

【22:19】若社區感染控制不到，可能會陸續見到有病徵輕微的病人入院。為確保隔絕社區隱形病人將病毒傳播，伊院將為在慈雲山居住或高危職業從業員進行測試，以免病房爆發事件再度出現。

【22:15】第三名患者為64歲女士，同屬癌症病人。

【22:12】伊院職員稱，會更注重手部衛生，加強病房的環境衛生，共用醫療儀器的衛生；未來會減少非緊急服務情況，希望改善病房擠迫的情況，令同事可以專注於感染的控制，以免增加感染風險，並為可能造成之潛在影響先行致歉。

【22:10】伊利沙伯醫院職員表示，自發現首名病人後，醫院已推出一系列控制措施，包括內科停止再收急症室新症，又立時拋棄所有病人曾經接觸、將會共用的醫療設備，並且為職員及緊密接觸者進行測試，除了現有父布的額外的2名個案外，未有新增確診人數。

【22:08】袁國勇補充，空氣傳染可能性亦低，皆因他觀察到病房的空氣甚為流通。

【22:05】香港大學微生物學系講座教授袁國勇到場視察後表示，現時醫院面對的最大問題乃社區爆發問題嚴重，社區疫情壓力很大，疫情嚴重時，老人有很多長期病患，例如第一個入院病人，以為是心臟病發、肺積水而入院，但實際是新型冠狀病毒，確診病人，長期病患會出現，因此不會很快發覺，也不會很快做測試，以致入院後未能即時發覺病人感染新型冠狀病毒，令預防病毒傳播更見困難。