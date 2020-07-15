【中芯科創板】中芯H股轉跌、3成溢價A股首日可追上　周四688981編號科創板掛牌（第二版）

中芯 （00981） 於上交所科創板發布通告指，將於7月16日掛牌，發行股票總數為16.86億股，其中10.4億股的A股無限售流通股會於7月16日起上市交易，股票代碼為「688981」，最後3位數字與港股上市編號。中芯A股上市每股A股定價為27.46元人民幣，折合約30.42港元。

中芯H股周三早段曾破頂高見44.8元，惟其後倒跌逾5%，低見38.15元，最新報40元，跌4.3%，成交達100億元，仍較A股發行價高31%。

中芯通告指，A股首日即可融資融券，股份首日漲幅限制為44%，跌幅限制為36%。隨中芯H股表現反覆，中芯A股首日漲停後，即可追上H股現價。

中芯A股上市首5個交易日，不設升跌幅限制，5日後限制在20%。

中芯A股分貨少

A股流通股數量較少，上市初期，保薦機構跟投股份鎖定期為24個月，其他戰略投資者鎖定期為12個月，網下限售股鎖定期為6個月。發行後，公司A股的無限售流通股為10.4億股，分別佔發行後已發行股份總數的14.58%（行使超額配售選擇權之前）、14.08%（全額行使超額配售選擇權之後），公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。

中芯股票貨源較少，走勢易大升大跌，市場則看好升勢。

不過公司指出，公司所處行業為專用計算機、通信和其他電子設備製造業（C39），本次發行價格每股27.46元人民幣，對應本公司2019年度扣除非經常性損益前的攤薄後市盈率（全額行使超額配售選擇權之後）為113.12倍，高於截至2020年7月4日（T-3日）中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率46.17倍，公司提醒投資者註意未來可能存在股價下跌帶來損失的風險。

中芯提示18項風險

中芯亦再度提示風險， （一）目前公司14納米及28納米製程產品收入佔比較低，28納米製程產品產能過剩、收入持續下降、毛利率為負的風險。（二）扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤持續為負的風險。（三）公司未來一定時期內折舊費用進一步增加的風險。（四）公司研發與生產需持續投入巨額資金的風險。（五）晶圓代工市場競爭激烈，公司與行業龍頭相比技術差距較大、目前市場佔有率較低的風險。（六）晶圓代工領域技術升級迭代風險。（七）公司子公司較多帶來的管理控制風險。（八）美國出口管制政策調整的風險。（九）原材料和設備供應的風險。（十）研發風險。（十一）知識產權的風險。以至（十八）在境外增發證券可能導致A股投資者權益被攤薄的風險等。

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