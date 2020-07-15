【騰訊股價】騰訊傳考慮44億元競購法國遊戲商Voodoo股權　股價曾彈3%

▲ 外電報道，騰訊正考慮斥資不超過5億歐元，競購法國遊戲開發商Voodoo的20%至25%股權。

彭博社引述消息人士報道，騰訊 （00700） 正考慮競購法國遊戲開發公司Voodoo的少數股權，據悉還有其他競購者有意收購Voodoo股份，騰訊不一定能達成協議。騰訊周二回吐3%後，周三早段反彈，股價曾重上540元水平以上，至上午9時40分，騰訊報537元，升2.3%，成交17.35億元。

知情人士稱，騰訊考慮斥資最多5億歐元（約44億港元），收購Voodoo約20%至25%的股份。根據彭博社早前報道，交易對Voodoo的估值可能超過15億歐元（約132億港元）。Voodoo也一直在考慮遊戲開發商Ubisoft Entertainment和Zynga的收購意向。

Voodoo是法國遊戲開發商，創辦於2013年，開發的遊戲以休閒遊戲、小遊戲為主，包括《Roller Splat！》、《Snake VS Block》。

騰訊近年積極拓展海外版圖，目前其在海外已經擁有Supercell、Riot Games等遊戲廠商，並在Epic Games 、動視暴雪（美：ATVI）等公司持股。

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