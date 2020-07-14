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【美股開市】大行業績參差 道指收復跌勢轉升百點

環球經濟金融 22:05 2020/07/14

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美國多間大型銀行放榜，業績好壞參半，摩根大通及花旗債券交易業務強，盈利收入均勝預期，惟富國大手撥備，錄得虧損，美股缺乏明顯方向，道指開市一度偏軟，其後轉升近100點。

【美股業績】富國由盈轉虧兼減派息 市前跌3%

【美股業績】花旗盈利收入均勝預期 市前升1.5%

【美股業績】摩通交易收入破紀錄 市前彈4%

科網股偏軟，納指跌0.7%。受關注的電動車製造商Tesla（美：TSLA）獲券商Piper Sandler調升目標價至2322美元，為華爾街最牛，Tesla股價向好，升5%。

摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）固定收益業務表現理想，收入勝預期，股價升0.5%。

花旗（Citigroup，美：C）盈利大跌74%，股價跌2.3%。富國（Wells Fargo，美：WFC）由盈轉虧兼減少派息，股價跌7%。

另外，中國宣布制裁美國軍備製造商洛歇馬丁（Lockheed Martin，美：LMT），反擊美國對台出售軍備，洛歇馬丁跌0.6%。

油價方面，美國疫情惡化，多州加強防疫措施，引需求放緩憂慮，油價偏軟，紐約期油跌0.4%，報39.73美元，布蘭特期油跌0.2%，報42.55美元。

責任編輯：林建忠

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