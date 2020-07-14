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【新冠肺炎】企業急轉型加速上雲　Google 乘勢推跨平台數據分析工具

科技 21:07 2020/07/14

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全球疫情反覆，員工在家工作已成為常態。企業加速上雲以增加營運及工作效率，並希望布疫情期間可保持與客戶聯繫。

調研機構Grand View Research早前發表報告預計，全球雲端運算市場於2019年達2660億美元，預計由2020至2027的複合年均增長率達14.9%。該機構預計，新冠肺炎大流行，對雲端運算市場將有正面影響。

提供雲端運算相關服務的公司，在疫情大流行及員工在家工作的情況下，雖有押後推出新服務及產品，但仍然不忘具增長潛力的市場。

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數據分散  跨平台分析功能突圍
Google Cloud過去於4月舉行大型開發者會議兼推出新服務，今年Google 雲端「 Next ’20: On Air」 改在7月開始，一連9星期舉行網上演講和活動。

愈來愈多企業使用混合雲及跨雲平台服務，不同數據放在不同平台上，數據分析難度大大提高。Google推出BigQuery Omni 解決方案。只需利用BigQuery Omni 可分析儲存在 Google 雲端、Amazon Web Services（AWS）及 Azure 平台上的數據，不用將數據傳到一個平台上再進行分析，省卻數據「運輸費」。

機密運算有幾秘密？
用戶可能有另一問題，同時分析不同平台上的數據，會否有安全危機？Google 提出了機密運算 (Confidential Computing)，經加密的數據會存放在記憶體中和中央處理器以外的位置進行機密運算，同時保留數據的控制權限與機密性。

在機密運算組合中，可使用機密虛擬機器(Confidential VMs)，能夠將記憶體加密，在雲端中進一步將工作負載隔離。不過，機密虛擬機器仍在測試階段，現應用於 AMD 處理器，並採用第二代 AMD EPYC 處理器支援的安全加密虛擬化環境。

記者：梁巧恩

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