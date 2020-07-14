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【京東股價】富瑞：京東第二季業務料符預期　維持「買入」睇284元

金融經濟 21:06 2020/07/14

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由6月1日至18日，京東「618」購物節商品成交金額（GMV）增長加速，按年升幅達33.6%

新經濟今日回吐，上月來港第二上市的京東 （09618） 亦順勢急回5.4%，今日收報241.8元。大行富瑞則繼續唱好，認為京東第二季業務表現可達到當初指引，更指京東在低端城市滲透率提高、產品多元，以及消費喜好改變等因素，可成公司往後業務增長動力，維持「買入」評級，看284元。

富瑞在報告中指出，由6月1日至18日，京東「618」購物節商品成交金額（GMV）增長加速，按年升幅達33.6%，而且京東3月至5月期間透過推廣，以及消費模式轉移至網上等因素推動，期內包裹量及商品成交金額皆見復甦，故料京東次季業績應可符合當初給予的營運指標。據富瑞估計，京東第二季收入將錄1879億元人民幣，按年升25%。

展望往後，富瑞指大眾現時在漸習慣留在家中，並透過網上訂購快速消費品（FMCG）、濕貨、家庭用品，以至健康護理產品，連同京東在低端城市滲透率提高，旗下產品多元等利好因素，相信該股可持續業務增長。富瑞除了看京東在港股份284元，亦予其在美掛牌股份43美元的目標價。

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