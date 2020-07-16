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【種族歧視】餐廳辱罵亞裔家庭　三藩市科企CEO辭職

環球政經 14:18 2020/07/16

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三藩市科技公司Solid 8的CEO邁克爾 · 洛夫豪斯（Michael Lofthouse）早前在餐廳中以種族歧視言論辱罵一個亞裔美國家庭，有關過程在網上流出，涉嫌種族歧視的洛夫豪斯於本月11日辭職。

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上週由Jordan Chan在Instagram上載洛夫豪斯對他們一家破口大罵的影片，他在帖子中寫道：「這是那個男人的樣子，他無情地騷擾我的家人，而且無緣無故和不合情理。」

Jordan Chan表示，他和家人在7月4日慶祝一名家庭成員的生日時，洛夫豪斯開始用種族主義的言論大喊大叫並侮辱家人，例如辱罵他們是「亞裔是一坨X」、「Fxxx you Asians」和「回到你本來的Fxxxing亞洲國家」。

洛夫豪斯隨即發道歉聲明，表示「自己的言論令人震驚」，已經從Solid8辭去CEO一職。他亦理解旁人對他的指責，承諾會作出改變並會參加「反種族主義」的活動。

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撰文 : 梁翠麗

歧視 辭職 種族主義 三藩市 亞洲 美國 Instagram 餐廳

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