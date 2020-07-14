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【科網狂潮】北水未懼震盪　今逆市掃TMX共涉16.8億元

金融經濟 20:21 2020/07/14

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由雷軍任董事長的小米，今日獲北水趁低撈貨

美股科技股昨日尾市跳水，本港科技股今日亦連帶受累，焦點股ATMX（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ）更顯著下挫。不過，北水看法卻截然不同，今日繼續趁低買貨，除了阿里巴巴未獲納入港股通名畢而無緣受追捧外，TMX皆見資金流入。

根據港股通數據，今日騰訊、美團、小米分別錄得8.3億元、2.6億元，以及5.9億元淨買盤，共涉16.8億元，並帶動整體港股通今日錄得接近65.7億元資金淨流入，較昨日和上周五（7月10日）更多。

由此反映，內地投資者對本港科技股看法或仍傾正面，並願意趁低撈貨，若情況未變，科網狂潮下半年有望持續闖上高峰。

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香港股票 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 港股通 北水流入 美股 撈貨

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