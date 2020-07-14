  • 31°C
香港時間 : 2020714日 (二) 21:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【蘋果手機】iPhone 12或配備更少的電池容量　並搭配20W充電器

科技 20:30 2020/07/14

分享：

如果我們將電池容量與去年的iPhone 11系列進行比較，就會發現是次的電池容量竟比去年的機型均有一定的下降。

蘋果即將在下半年亮相的全新iPhone 12系列，隨著發佈時間臨近，愈來愈相關傳聞流出。有消息指，Apple不會在今次的iPhone 12系列隨包裝提供充電器，亦有傳原本5W充電器會被20W的快速充電器取代。

【iPhone銷情】蘋果傳OLED面版採購量不足　須向三星賠73億元

據外國網站MacRumors透露，三款預計會應用於 iPhone 12 的電池，早前已通過國際認證，稱分別為A2471，A2431 和A2466。而它們的容量分別為2,227mAh、2,775mAh和3,687mAh。

A2471

A2431

A2466

從參數表可見，A2471的電池容量為2,227mAh，是所有電池中容量最小的。因此，該電池很大可能是配備在機身尺寸最小的iPhone 12上。而A2431則擁有2,775mAh的電池容量，理論上將會是用於6.1吋屏幕iPhone 12 Max和iPhone 12 Pro兩款機型上。而最後一塊的A2466是最大電池容量的3,687mAh，預計會應用於6.7吋屏幕的iPhone 12 Pro Max當中。

富士康轉戰印度？擬斥78億元撤中國生產線

【iOS 14】測試版iOS 14及iPadOS 14推出　開放用戶試用

如果我們將電池容量與去年的iPhone 11系列進行比較，就會發現是次的電池容量竟比去年的機型均有一定的下降。同樣配備6.1吋LCD屏幕的iPhone 11，其電池容量為3,110mAh；而配備6.5吋OLED屏幕的iPhone 11 Pro Max，可以提供3,969 mAh的電池容量，但反而iPhone 12 Pro Max卻只有3,687mAh，令人相當失望。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【iPhone銷情】蘋果傳OLED面版採購量不足　須向三星賠73億元
今日
【iPhone銷情】蘋果傳OLED面版採購量不足　須向三星賠73億元
富士康轉戰印度？擬斥78億元撤中國生產線
2020/07/13
富士康轉戰印度？擬斥78億元撤中國生產線
【iOS 14】測試版iOS 14及iPadOS 14推出　開放用戶試用
2020/07/10
【iOS 14】測試版iOS 14及iPadOS 14推出　開放用戶試用
【iPhone傳聞】真的取消附贈充電器？蘋果正調查用戶習慣
2020/07/04
【iPhone傳聞】真的取消附贈充電器？蘋果正調查用戶習慣
流動裝置 5G Apple iPhone iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11

下一篇文章

【每日焦點】iPhone需求不穩　三星發布6G白皮書
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘
【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘
【港區國安法】傳Facebook及Google撤港　數據私隱專家：禁網僅時間問題
【港區國安法】傳Facebook及Google撤港　數據私隱專家：禁網僅時間問題
【限時免費】Ubisoft《Watch Dogs 2》逼爆Server！官方將發獎賞補償
【限時免費】Ubisoft《Watch Dogs 2》逼爆Server！官方將發獎賞補償
富士康轉戰印度？擬斥78億元撤中國生產線
富士康轉戰印度？擬斥78億元撤中國生產線
【網上詐騙】集中3大行業攻擊　Y世代成頭號目標
【網上詐騙】集中3大行業攻擊　Y世代成頭號目標
【每日焦點】中印關係白熱化　印度科技產業或迎頭趕上
【每日焦點】中印關係白熱化　印度科技產業或迎頭趕上