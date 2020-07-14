【蘋果手機】iPhone 12或配備更少的電池容量　並搭配20W充電器

▲ 如果我們將電池容量與去年的iPhone 11系列進行比較，就會發現是次的電池容量竟比去年的機型均有一定的下降。

蘋果即將在下半年亮相的全新iPhone 12系列，隨著發佈時間臨近，愈來愈相關傳聞流出。有消息指，Apple不會在今次的iPhone 12系列隨包裝提供充電器，亦有傳原本5W充電器會被20W的快速充電器取代。

【iPhone銷情】蘋果傳OLED面版採購量不足 須向三星賠73億元

據外國網站MacRumors透露，三款預計會應用於 iPhone 12 的電池，早前已通過國際認證，稱分別為A2471，A2431 和A2466。而它們的容量分別為2,227mAh、2,775mAh和3,687mAh。

▲ A2471

▲ A2431

▲ A2466

從參數表可見，A2471的電池容量為2,227mAh，是所有電池中容量最小的。因此，該電池很大可能是配備在機身尺寸最小的iPhone 12上。而A2431則擁有2,775mAh的電池容量，理論上將會是用於6.1吋屏幕iPhone 12 Max和iPhone 12 Pro兩款機型上。而最後一塊的A2466是最大電池容量的3,687mAh，預計會應用於6.7吋屏幕的iPhone 12 Pro Max當中。

富士康轉戰印度？擬斥78億元撤中國生產線

【iOS 14】測試版iOS 14及iPadOS 14推出 開放用戶試用

如果我們將電池容量與去年的iPhone 11系列進行比較，就會發現是次的電池容量竟比去年的機型均有一定的下降。同樣配備6.1吋LCD屏幕的iPhone 11，其電池容量為3,110mAh；而配備6.5吋OLED屏幕的iPhone 11 Pro Max，可以提供3,969 mAh的電池容量，但反而iPhone 12 Pro Max卻只有3,687mAh，令人相當失望。

責任編輯：施雯雯