【限聚令收緊】外賣需求增　新地三大商場外賣自取低至5折

▲ 新地三大商場齊推「安心抗疫．外賣自取餐飲優惠」，場內指定食肆提供外賣餐飲低至5折的優惠，會員更可專享額外獎賞高達7折回贈。（新地提供圖片）

由於疫情反彈，政府宣佈收緊限聚令每桌共坐最多4人，同時禁晚市堂食，只准外賣，並將於明日（15日）凌晨零時生效。因此，新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場以及元朗YOHO MALL形點將於明日起，聯同近130間三大商場內食肆，齊推「安心抗疫．外賣自取餐飲優惠」，場內指定食肆提供外賣餐飲低至5折的優惠，會員更可專享額外獎賞高達7折回贈。

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多間於三大商場的食肆提供外賣餐飲低至5折的優惠，包括MOKO新世紀廣場的「牛涮鍋」，外賣精選火鍋肉類5折，火鍋套餐低至6折；粵式菜館「小皇府」外賣自取8折；「念川居 」外賣全單8折；「Crepe Delicious」 外賣全日祭7折。新都會廣場天丼專門店 「金子半之助」外賣自取每碗減$10優惠；「Mr. Steak Bar & Grill」外賣自取套餐45元起，另有168元起2人餐或298元起4人餐；YOHO MALL「安南小館」、「家上海」均外賣自取75折、「三巡小廚」 外賣自取6折等等。

由7月15日起，The Point by SHKP會員可憑100積分換領HK$10外賣立減劵，全單即時減$10！而由7月17日起，會員於三大商場的指定餐飲及零售商戶，無論堂食或外賣自取，憑電子貨幣消費滿指定金額，即額外送高達7折優惠。

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場內食肆滿指定消費 享飲食及泊車雙重優惠

為了方便顧客外賣點餐，三大商場特設食肆外賣熱線，只要撥打一個號碼，即可接駁至心水餐廳；商場同時加碼推出泊車優惠，於7月15日起憑晚上6時後之任何消費(須滿$100)，即可享1小時免費泊車優惠; 而The Point by SHKP會員更可專享以低至200積分換領1小時免費泊車優惠，方便顧客駕車前來取餐。

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責任編輯：朱悅瀅