英國禁使用華為5G設備　2027年須全面移除相關裝置

據路透社報道，英國政府最終決定不選用華為5G設。不少國家主要電訊商在5G設備上均棄用華為，當中英國政府的決定令外界十分關心。

《CNBC》報道，英國宣布將禁止使用華為5G網絡，是次決定被外界視為影響中英關係的重要因素。英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）周二（14日）於國會下議院宣布，英國將於年底前停止購買華為設備，亦即所有電訊商起，不可再購買華為5G設備。至2027年須從基礎建設中全面移除有關華為裝置。

報道指出，據先前的指南，英國至2023年，移動網絡運營商必須將華為套件在其基礎設施非核心部分的佔有額降低到35％。

另一方面，華為去年全年表收入增速近18%，較同年上半年增速23%已明顯收窄，今年上半年只達到13.1%，增長進一步放緩。

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《星期日泰晤士報》早前報道，華為高層近日要求與英國首相約翰遜見面，希望可以把5G設備移除計劃延遲至2025年英國大選後，新政府或會撤消此項決定。報道指出，作為回報，華為保證將維持在英國的2G、3G及4G網絡設備。然而，是次英政府全面禁止華為參與5G設備，亦打破華為的「盤算」。

華為的英國董事長布朗（John Browne）曾發出警告，若英國禁止華為在參與建設5G網絡建設，將會危害中英長久以來的關係，又揚言公司會撤出英國市場。英國首相約翰遜（Boris Johnson ）當時重申，會審慎考慮是否讓華為參與英國5G網絡建設。

此外，新加坡及加拿大的主要電訊商決定與選擇與 Nokia 和Ericsson合作、英國擬在年底前，逐步棄用華為的5G設備。

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