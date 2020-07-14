【港股追蹤】煙股炒起　有隻股愈炒愈升得勁

上周上市的電子煙設備生產商思摩爾國際（06969），首日掛牌較招股價升1.5倍，以每手1,000股計，帳面賺1.86萬元。雖然之後股價未見再大升，相關行業股份卻受到熱炒。在內地從事生產、分銷及銷售香精、煙用原料的華寶國際（00336），股價繼續有異動，今日最高曾升逾36%，見9.2元，收報8.46元，全日升25.1%，月內至今累積升幅達1.8倍，非常誇張。

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思摩爾最終獲逾18萬人認購，超額認購115倍，凍資逾1,000億元，以招股上限12.4元定價。由於超購逾55倍，要啟動回撥機制，公開發售佔比由12%，增至37%，首日炒得火紅火綠，自然吸引投資者向同類股份埋手。

華寶的炒作由本月初已經開始，短時間內由3元升至逾8元水平，炒法已經脫離基本面，現價今年預測市盈率由不足10倍，升至現時逾20倍。但股份屬港股通可買賣股份，北水炒起一隻股，基本因素及估值往往並非最重要因素，反而是看炒作主題，建議對這類股份還是眼看手勿動較佳。

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