【眼球追蹤】打機都咁高科技？　瑞典科技公司推新遊戲眼球追蹤器

瑞典初創公司Tobii Technology是眼球追蹤技術轉型的龍頭科企，其不僅將此技術應用在醫療設備上，亦將眼球追蹤技術用於娛樂上，讓遊戲玩家可更投入遊戲，亦可讓他們在玩節奏快的遊戲時，更得心應手。

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Tobii Technology在今年6月，發布了新的眼球追蹤器Tobii Eye Tracker 5，售價為229美元（約1,775港元），具備更好的校準功能。它使用一種通過鏡頭追蹤眼睛移動的模式，加上專門的軟件，可以鎖定玩家凝視的方向。它也可以追蹤玩家的眼睛聚焦和頭部方向，助他們判斷盲點的位置。

要設置Tobii Eye Tracker 5，當中包括一系列傳感器和兩個鏡頭，亦需要連接到顯示器上。

專業的電競玩家已經使用眼球追蹤技術，以制定更有效的策略來贏得比賽。Tobii現已經被應用於「Counterstrike」和「PlayerUnknown's Battlegrounds」等競技遊戲。

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