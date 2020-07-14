  • 31°C
香港時間 : 2020714日 (二) 21:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【眼球追蹤】打機都咁高科技？　瑞典科技公司推新遊戲眼球追蹤器

環球政經 19:47 2020/07/14

分享：

瑞典初創公司Tobii Technology是眼球追蹤技術轉型的龍頭科企，其不僅將此技術應用在醫療設備上，亦將眼球追蹤技術用於娛樂上，讓遊戲玩家可更投入遊戲，亦可讓他們在玩節奏快的遊戲時，更得心應手。

其他文章：【網民熱話】經濟多隱憂　點解仲咁多人買樓？

其他文章：【內地熱話】內地商人於非洲確診　花270萬人民幣包機回國治療　網民：最正確的投資

Tobii Technology在今年6月，發布了新的眼球追蹤器Tobii Eye Tracker 5，售價為229美元（約1,775港元），具備更好的校準功能。它使用一種通過鏡頭追蹤眼睛移動的模式，加上專門的軟件，可以鎖定玩家凝視的方向。它也可以追蹤玩家的眼睛聚焦和頭部方向，助他們判斷盲點的位置。

要設置Tobii Eye Tracker 5，當中包括一系列傳感器和兩個鏡頭，亦需要連接到顯示器上。

專業的電競玩家已經使用眼球追蹤技術，以制定更有效的策略來贏得比賽。Tobii現已經被應用於「Counterstrike」和「PlayerUnknown's Battlegrounds」等競技遊戲。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 梁翠麗

軟件 電競 技術應用 鏡頭 顯示器 瑞典 遊戲

上一篇文章

【港股追蹤】煙股炒起　有隻股愈炒愈升得勁

下一篇文章

港島半新盤勁蝕近三成　代理：不能看表面　業主未必大蝕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】惠康全線指定貨品限購2件　包括大米、雞蛋、廁紙
【新冠肺炎】惠康全線指定貨品限購2件　包括大米、雞蛋、廁紙
【趣話財經】的士近排風水差　時代中國ＣＦＯ疑似搭程的士就無左份工？
【趣話財經】的士近排風水差　時代中國ＣＦＯ疑似搭程的士就無左份工？
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?