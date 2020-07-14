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港島半新盤勁蝕近三成　代理：不能看表面　業主未必大蝕

股樓投資 19:36 2020/07/14

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疫情重臨，部分業主急住賣樓，更不惜蝕讓離場。市場消息指，yoo Residence高層C室，實用面積520平方呎，原開價1,900萬元放售，終減價612萬元，以1,288萬元易手，實用呎價24,769元。

資料顯示，原業主於2013年以1,734萬元買入單位，持貨7年後易手，現賬面蝕446萬元，物業貶值約26%，若連稅及佣金計，料實際蝕逾500萬元。不過，有地產代理透露，項目開售時，發展商提供超高佣金促銷，若代理當時將大部分佣金回贈予買家，該業主或不用勁蝕離場。

值得留意的是，上述樓盤非首次錄得蝕讓，去年底，屋苑高層A室，實用面積464平方呎，以1500萬元連車位易手，帳面勁蝕888萬元。

此外，早前屋苑有兩單位淪為銀主盤，同屬中層G室，實用面積355平方呎，上月透過忠誠拍賣推售，惟未能易手。拍賣行其後收回單位，並於下周減價翻拍，開價分別788萬元及798萬元，同樣較當年開售價低逾30%。

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撰文 : 柳家平

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