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【WFH懶人包】一文睇曬　在家工作常用協作工具

科技 19:30 2020/07/14

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在家工作（WFH）並不代表工作效率就會降低，如何與公司團隊保持聯繫是遙距工作所帶來的新挑戰。

隨著新冠肺炎疫情擴散，本港近日更出現第三波疫情，在家工作、居家隔離已逐漸成為世界新常態。不過，在家工作（WFH）並不代表工作效率就會降低，如何與公司團隊保持聯繫是遙距工作所帶來的新挑戰。除了最多人使用的視像會議工具外，還包括項目管理、通訊和文件共享應用程式等，以下就為大家介紹幾款有助完成工作的科技工具。

【中小企教室】3大職場必備Chrome擴充功能　助你提升工作效率

1. 項目管理應用程式

由於在家工作模式沒辦法即時知道每個人的工作狀態，建立團隊工作流程的管理工具就是最好的方法。不少支援雲端協作的專案管理工具，其核心的目的就是讓每個人都能清楚知道自己需要完成的任務，以及其他項目中的任務進度。

Trello、Todoist和Google Calender等項目管理工具，有助團隊概覽需要注意的項目，團隊之間可以共用待辦清單工具，清楚看到各個項目的進度，分配和追蹤每個工作者每天所需完成的任務。這些工具亦有助輕鬆追蹤對話，讓員工保持聯繫，並提醒他們共同的工作目標。

Trello

2. 文件共享程式

當需要多個人共同完成一項任務時，文件共享程式就可以輕鬆與團隊實時合作、編輯及分享內容。Google Docs、Dropbox、Microsoft Teams等網上雲端工具允許多個用戶實時創建、共享和編輯文檔，文檔的任何更改將同步儲存在雲端，無須再擔心找不到最新版本的儲存位置。

Dropbox

【WFH懶人包】視像會議軟件　科企連月有何更新？

3. 企業溝通協作應用

在家工作需要與團隊進行遙距合作和溝通，初時或會不知所措，但Microsoft Team、Slacks和JANDI等溝通協作工具，均有助維持良好的溝通和團隊合作。

由於現時的企業電腦只要擁有Office 365商務基本版，即可使用Microsoft Teams，十分簡單方便。Microsoft Teams擁有訊息分組分流功能，可讓用戶在各種任務、職務不同的群組中對話交流，更可在熟悉的Office介面中，以雲端存取文件、發起會議、日曆提醒、檔案分享、任務分工以及協同溝通等工作。

而Slack更是在團隊內部建立社區凝聚力和合作的理想工具，不少初創企業也會採用Slack作為內部溝通平台，不過當然仍有許多企業還在使用WhatsApp、Skype待等作為通訊工具。Slack可以針對每一則訊息作表情符號回應、留言或釘選，又可在平台上設置不同的專用頻道，讓員工感覺自己如同置身於辦公室中。

Slack

JANDI則透過任務式對話群組、視像會議、永久檔案儲存、串聯多款雲端協作工具如Google G Suite、Trello，讓團隊在家工作時，可以靈活運用任務式對話群組和檔案傳送功能，針對專案與不同部門即時溝通、合作；搜尋過去的檔案或訊息，減少重複溝通時間。

JANDI

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責任編輯：施雯雯

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