【生物科技股】高瓴資本擬向百濟神州認購不少於77.5億　持股升至12.6%

▲ 高瓴連續8次投資百濟神州，是次投資不少於77.5億元。

百濟神州 （06160） 昨天（13日）公布配股淨籌160億元，據內地媒體報道指，高瓴資本擬向百濟神州認購不少於10億美元（77.5億港元），交易完成後，高瓴對後者持股比例將從7.5%升至12.6%，這有可能是全球生物科技公司規模最大的股權投資。

百濟神州全日漲12.66%，收報137元，成交1.25億元。

百濟神州公布，向主要股東發行1.458億新股，佔已發行股份約14.33%，及經擴大已發行股份約12.54%，每股配售價14.2308美元（110.29港元），相當於在美ADS185美元，發行總收入約為20.8億美元，扣除發行費用後的淨收入為20.7億美元（160.4億港元）。

高瓴資本早於2014年，從百濟神州A輪融資開始，至2016年美國上市，再到香港上市，連續參與百濟神州共計7輪融資。

內媒引述高瓴資本合夥人易諾青指，這是第八次投資百濟神州，形容百濟神州是一家有「靈魂」的企業，從創立的第一天起就堅持做最好的科學和最高質量的創新藥，研發上只做全球最優或最新。

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