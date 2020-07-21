【港股追蹤】整合綫上綫下　卓悅打造新零售平台

近期香港傳統零售市場欠缺好消息，卓悅控股（00653）前主席葉俊亨及其妻鍾佩雲在2月將手上持有股份，出售予當時第二大股東兼副主席陳健文，後者成為控股股東。

更換控股股東後，卓悅亦開始轉型。談及傳統零售轉型，當然少不免走到網上，卓悅亦不例外。現時卓悅在內地及海外有超過26個平台有商城，當中亞馬遜、淘寶、京東等為人熟知，產品銷售到16個國家。公司執行董事林至穎（Gordan）指，走到綫上不單是把產品放到網上，同時公司打造直播平台，由一眾員工及KOL負責向客戶介紹產品。現時重點直播時間為中午12時，以及晚上8至9時後的時間，卓悅的KOL除了有明星及現時網上KOL，同時亦有其一手一腳培養的員工。

在網上平台擴大的同時，卓悅亦積極增加貨品的種類，Gordan透露現時有4萬個存貨單位（Stock Keeping Unit, SKU），年底爭取達到10萬SKU，當中不限於化妝品，而是任何消費品。Gordan笑言，公司除了棺材之外，其他都有興趣出售。

Gordan又指，公司並非想只做電商或直播平台，而是一個「新零售科技服務商」，整合資金流、物流、數據流的「三流」，讓一些二、三綫品牌，即使對本地以外的市場認識不多，或規模有限無法負擔過多成本，都可以透過卓悅的平台，把產品銷售到不同市場。「卓悅長時間在傳統零售，擁有優厚的物流、產品供應等知識及網絡，加上我們積極物色不同科技公司合作，揉合了綫上及綫下的優勢。」他補充指，不少傳統零售轉型時都把綫上及綫下分開發展，但卓悅一開始便決定要把綫上及綫下同時整合。

他總結指：「宏觀環境充滿不肯定，但智能化、數據化都是肯定的未來趨勢。」

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