【美國疫情】「邁阿密如當日武漢」專家指戴口罩才可避免經濟插水

▲ 【美國疫情】邁阿密如當日武漢 專家：戴口罩或經濟插水二選一

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，美國多州疫情反彈。有傳染病專家指出，邁阿密已成為美國新的疫情震央，情況嚴重程度如「看見6個月前的武漢」。有專家更指，若邁阿密民眾不佩戴口罩，意味任由邁阿密被封鎖，令經濟插水。

邁阿密累計確診個案逾64,000，逾2000名患者在重症病房留醫。非牟利組織Jackson Health System的Lilian Abbo形容：

「現在我們在這裡（邁阿密）彷彿看到5、6個月前的武漢。」（"What we were seeing in Wuhan -- six months ago, five months ago -- now we are there,"）

美國全國累計確診人數達3,363,056人，135,605人死亡。美國疾控中心專家表示，真實確診數字可能更多，因最少4成患者感染病毒後沒有病徵。當數以千計的確診個案感染源頭不明，令不少州分、城市不得不重新考慮封鎖措施，不少學校已決定在新學年用網上教學，以遏制第二波疫情爆發。

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加州大學（University of California）教授拉瑟福德（Dr. George Rutherford）呼籲民眾戴口罩：

「你可任由城市被封鎖，經濟插水，或者你可選擇戴口罩。」（"You can be locked down as the economy goes to hell, or you can wear a mask."）

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記者：葉芷樺