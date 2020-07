【美國疫情】「邁阿密如當日武漢」專家指戴口罩才可避免經濟插水

▲ 【美國疫情】邁阿密如當日武漢 專家:戴口罩或經濟插水二選一

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻,美國多州疫情反彈。有傳染病專家指出,邁阿密已成為美國新的疫情震央,情況嚴重程度如「看見6個月前的武漢」。有專家更指,若邁阿密民眾不佩戴口罩,意味任由邁阿密被封鎖,令經濟插水。

邁阿密累計確診個案逾64,000,逾2000名患者在重症病房留醫。非牟利組織Jackson Health System的Lilian Abbo形容:

「現在我們在這裡(邁阿密)彷彿看到5、6個月前的武漢。」("What we were seeing in Wuhan -- six months ago, five months ago -- now we are there,")

美國全國累計確診人數達3,363,056人,135,605人死亡。美國疾控中心專家表示,真實確診數字可能更多,因最少4成患者感染病毒後沒有病徵。當數以千計的確診個案感染源頭不明,令不少州分、城市不得不重新考慮封鎖措施,不少學校已決定在新學年用網上教學,以遏制第二波疫情爆發。

加州大學(University of California)教授拉瑟福德(Dr. George Rutherford)呼籲民眾戴口罩:

「你可任由城市被封鎖,經濟插水,或者你可選擇戴口罩。」("You can be locked down as the economy goes to hell, or you can wear a mask.")

記者:葉芷樺