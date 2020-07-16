【網民熱話】打算疫市買樓投資　驚覺香港業主持貨力強不肯減價？

本港新冠肺炎疫情持續惡化，整體經濟多隱憂，樓市情況又如何？有網民在討論區開帖，表示自己在疫情期間都有去睇樓，留意一下有沒有好的投資機會。總括疫下睇樓的經驗，他發現：「香港業主原來實在太有實力, 全部都話唔急賣，唔肯減價。」更直言：「睇咗十幾間，無一間肯減。」

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有網民回應指，1,000萬元以下的樓盤有鋼性需求，1,000萬以上的就減不少。也有網民意見不一，有人指：「有實力做咩唔減價? 減一兩成都有水位啦。」「有實力就乜價都賣，沒實力賣樓要還按揭，先要鍊實個價驚要填數。」有人則回應：「點解唔賺到盡？個水位比你，有親？」還有人表示，有實力又不的錢用，質疑為何要減價，手持作長遠收租, 有穩定收入都不失為一個方法。

另有網民分析，指自住樓就一定不賣。

「就算係層投資樓，而家賣咗拿成千萬有咩好買？唔通等銀紙貶值咩。最後咪又係心思思買返樓，一買一賣仲要蝕印花稅。」

「將心比己，好有嘅有幾個單位嘅，唔需要減比你；冇咩實力，得一間自住，唔供都要租樓住，計埋搬出搬入比中介都一大舊，一定mark埋條數上去，市價都唔會賣；移民而有實力的，留條後路，善價而沽；移民而冇實力的，都想賣多少少，去到做二等公民都多個錢傍身... 唔需要想得太複雜，正常人性的角度思考就好，要樓市跌只希一個方法，就係唔好再有人移居來香港，而實際做唔做到呢？」

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