《警訊》將結束與港台48年合作 發言人：正積極檢討公關策略

上一篇文章
【iMoney Cafe】趁高位用減磅策略 做個開心好友
《警訊》節目自1973年啟播至今，都由警察公共關係科與香港電台共同製作及播放，雙方合作關係長達48年，不過近日香港警務處表示，隨著傳播文化的改變，例如社交媒體普及，市民接收資訊習慣已經與傳統概念有別，因此決定於8月中旬，結束雙方聯合製作的《警訊》節目。最後一集將在8月12日播出。
相關文章：美國警暴惹關注 亞馬遜停止向警方提供面部識別軟件
警務處同時表示，正積極檢討公關策略，務求提升資訊發布的效能，《警訊》節目於港台停播後，調撥資源以加強資訊發布的靈活性、互動性和時效性。
相關文章：拘捕期間疑使用過分武力 悉尼男警受查
最後處方感謝港台多年支持及協助，為宣揚防罪訊息及促進警民關係作出貢獻，並指未來警隊會繼續透過不同平台發布資訊，積極提升市民的防罪意識，令更多市民受惠。
#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 歐高榮