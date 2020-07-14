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《警訊》將結束與港台48年合作 發言人：正積極檢討公關策略

環球政經 18:51 2020/07/14

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《警訊》節目自1973年啟播至今，都由警察公共關係科與香港電台共同製作及播放，雙方合作關係長達48年，不過近日香港警務處表示，隨著傳播文化的改變，例如社交媒體普及，市民接收資訊習慣已經與傳統概念有別，因此決定於8月中旬，結束雙方聯合製作的《警訊》節目。最後一集將在8月12日播出。
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警務處同時表示，正積極檢討公關策略，務求提升資訊發布的效能，《警訊》節目於港台停播後，調撥資源以加強資訊發布的靈活性、互動性和時效性。
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最後處方感謝港台多年支持及協助，為宣揚防罪訊息及促進警民關係作出貢獻，並指未來警隊會繼續透過不同平台發布資訊，積極提升市民的防罪意識，令更多市民受惠。

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撰文 : 歐高榮

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