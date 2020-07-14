【新股IPO】6新股暗盤各異 祖龍娛樂看高一綫料明日升幅.....

明日再有6隻新股登場，今日暗盤表現各異，而縱觀近日新股上市後的表現，加上現在疫情爆發，大市前景添不明朗因素，投資者不妨趁掛牌股價造好，先行沽貨獲利。市場人士直言，不要再期望會有升逾5成的新股，相信在這幾隻新股中，祖龍娛樂（新上市編號：09990）表現會較好，首日可升逾10%。

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來看看幾隻新股的暗盤表現。

祖龍娛樂（新上市編號：09990）的暗盤表現最好，高開12%，最高曾見17.38元，收市報17.2元，較招股價11.6元升48.3%；以一手1000股計，帳面賺5,600元。

中科天元（新上市編號：01156）暗盤收市報0.98元，與上市價持平；但其暗盤曾一度升43%至1.4元，惟後勁不繼。

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新娛科控股（新上市編號：06933）暗盤價低開3.1%，曾高見1.92元，收市報1.73元，較招股價1.63元升6.1%，每手2000股計，帳面獲200元。

華夏視聽教育（新上市編號：01981）暗盤收市報4.13元，較招股價3.1元升33.2%，一手1000股計，帳面賺1,030元。

港龍中國地產（新上市編號：06968）暗盤收報3.77元，較招股價3.93跌4.1%，一手1000股計，帳面蝕160元。

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大山教育（新上市編號：09986），暗盤收市報1.2元，較招股價1.25元跌4%，一手2000股，帳面虧損100元。

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