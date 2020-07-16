【公司心戰室@iM網欄】求職第一關 CV如何突圍而出

收到在外國留學世姪女小詩的問候電郵，內容說：「我今年大學畢業……爹哋叫我向你請教，搵工要注意甚麼……爹哋話Uncle一定可以教到我很多東西……爹哋話……」

小詩是個聰明伶俐的女孩，老施對她印象頗佳。看過電郵，老施當然明白她老爸的心意，於是叫她把CV傳來，看看有甚麼可幫忙。結果等了差不多一個月才收到小詩傳來的CV，只有內容鬆散簡單的兩頁，格式和字體都很乏味，賣相欠佳，看來她連到網上去找些醒目Template來參考也沒有，只是公式化地寫上那一年在那裏畢業拿了個甚麼學歷，那年在那裏做過暑期實習，加上簡單講講興趣技能之類，縱然有些個別強項，也只是三言兩語平鋪直述，實在令人慘不忍睹。

老施實在按捺不住，打長途電話給小詩直說：「妳的CV好唔掂！」

她嬌聲說：「我俾爹哋看過，佢話OK。」

「我話唔OK。」我告訴小詩：「履歷表是求職的第一關，是能否取得面試機會的關鍵。」

【公司心戰室@iM網欄】給職場新手的三個忠告

賣相要心思 格式要專業

「履歷表首先是賣相要有心思，樣子格式要專業有型，字體大小造型要有適當變化，不用過分花巧，段落則要清楚分明，讓人看起來整齊舒服，容易Spot到重點，亦不用死板的跟傳統的表格方式排列，要是妳的強項是工作經驗，不妨放在學歷之前。CV的樣子，會讓人聯想到申請人的樣子和性格，包括做事是否用心思、一絲不苟和成熟認真。」

「接着就是內容，不要只是平鋪直敘寫Factual（ 事實）的東西：在XX大學YY系學位，還有沒有值得一提的補充資料呢？如全國排名，或如何出名之類，尤其是妳唸外國大學，在香港的公司可能知之不詳。甚至有哪一兩門專科課程妳是拿Distinction（優異）的，亦應該一提。」

「這有點難度，我的成績只是平平而已。」小詩有點不好意思。我問：「妳不是到過意大利遊學一年，能說流利意大利文；也學習日文多年，說得一口日語嗎？這都是妳的優勢，現在CV內有關這部分加起來不夠十個字，這麼重要的賣點，完全沒有好好詳述，不是浪費嗎？」

「Uncle Shi，這些都不算甚麼罷，願交學費參加遊學計劃的，便可以到意大利……不少人的日語也比我好……」她說。

【公司心戰室@iM網欄】職場規劃 毋須想得太遠

懂自我推銷 凸顯獨特處

老施答道：「但這畢竟是妳與別人不同之處，必須標榜一番。還有你的暑期實習和Part-time工作，也值得一書，有大公司的，也有快餐店，這樣多元化，也代表妳比一般畢業生多工作經驗，是妳的強項，不要輕輕放過，起碼也得介紹一下工作性質及內容，和學懂的技能啊！」

「CV是妳個人的Marketing tool （推廣工具），不要把它當成一張標準表格來填滿就算。開首不妨來一段Summary Bio，介紹妳是個怎樣的人，希望怎樣策劃職途，有甚麼抱負等。接下去帶出的各項，要凸顯自己與別不同的長處和經歷，當中不要忘記包裝妳的優勢，譬如寫寫在意大利遊學最大的體驗是甚麼，對妳有甚麼啟發；妳懂得意文及日語，對事業有甚麼幫助等。還有妳曾參加辯論比賽，也學了幾種樂器，得過一些獎，這些都是Achievements，不要平實叫做Extra-curricular Activities或Interests & Hobbies。在妳中學及大學成績平平無奇之下，這些便是妳的賣點了。商場最重推銷，妳想在Marketing和Communications方面發展，首先便要懂得如何與人Communicate和Market自己啊！」

「明白了，Uncle Shi。以你的標準，我的履歷表真的不合格，我會再寫另一份傳給你。我會同爹哋講Uncle Shi話……」真是爹哋的寶貝女兒。

作者_施伯樂 60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

更多公司心戰室@施伯樂的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！