▲ 德昌電機首季營業額跌33% 上月汽車零部需求顯回升

德昌電機 （00179） 公布，截至6月底止首季度，營業額為 5.17億美元，同比下跌 33%。未計入匯率變動，營業額下跌 31%至 5.27億美元。德昌指出，受新冠肺炎疫情影響，營業額於 4 月及 5 月顯著下跌，尤其是在歐洲和美洲地區的汽車零部件行業，但在6月需求顯著回升，至月底銷量已接近一年前的水平。

季內，汽車產品組別的營業額下跌41%，當中以歐洲及美洲地區跌幅最顯著，跌幅分別達58%及60%，原因是該地區的汽車業務客戶於 4 月及 5 月期間關閉組裝廠房。德昌電機亦受這些遏制措施影響，而暫時關閉受影響地區的部分生產設施。工商用產品組別的營業額則持平。

未來營業額難料

德昌電機主席及行政總裁汪穗中表示，由於疫情擴散及持續不穩定，現階段無法準確預測餘下年度的營業額。惟近期每週營業額已接近一年前的水平，無跡象顯示德昌電機創新產品及技術之需求長久下跌。工商用產品組別首季表現令人滿意，部分應用產品分部需求增長抵銷宏觀經濟收縮為外界帶來的負面影響。

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