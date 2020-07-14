【英國疫情】英格蘭強制戴口罩購物 違令罰款1000元

英國的新冠肺炎疫情逐漸受控，多個地區陸續解封，但專家仍警告英國或於冬天出現第二波疫情，可能導致12萬病人死亡。英國首相約翰遜宣布加強防疫，規定英格蘭民眾進入商店時必須戴口罩，違反規定者最高處以100英鎊（約1,000港元）罰款，但英國政府在宣布新規定方面表現混亂，更遭國會議員批評前後矛盾。

【英國疫情】第二波疫情冬天殺到 專家料再死12萬人

外出用餐風險高 美疾控教數招防疫

英媒報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周二（14日）宣佈，英格蘭地區由下周五（24日）起執行新措施，民眾進入超市等商店購物時，必須戴口罩。新措施與英國政府早前要求民眾在公共交通戴口罩的規定相似，代表11歲以下的兒童和部分殘疾人士都可獲豁免。

世衛：很多國家防疫方向出錯 新冠肺炎仍是頭號公敵

【新冠肺炎】美國目標明年前生產疫苗3億支 今年夏末投產

據悉，警察將負責執法，購物時不依法戴口罩的民眾最高會被罰款100英鎊，如民眾於14天內繳交罰款，罰款則為50英鎊。

首相府發言人指，目前有更多證據表明，公眾在封閉空間内戴口罩，有助保護個人和周圍其他人，免受新冠病毒侵害。

【法國疫情】「靜音」賀國慶 向抗疫醫護致敬

法國前綫醫護成功爭取加人工 獲政府700億撥款

屬蘇格蘭民族黨的英國國會議員尼科爾森（John Nicolson）於Twitter發文，批評英國政府宣佈新規定的内容混亂。他在帖文中指出，英國政府連日來在強制民眾在商店戴口罩的説法矛盾，周日指應靠民眾自律，周一指有機會作強制要求，周二卻直接公佈規定及會作罰款。

英國影子衛生大臣阿什沃思（Jon Ashworth）也批評指，英國政府在5月11日已發佈指引建議使用口罩，批評政府落實強制戴口罩的措施步伐緩慢。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒

▲ 英國首相約翰遜宣布加強防疫，規定英格蘭民眾進入商店時必須戴口罩，違反規定者最高處以100英鎊。