【內地熱話】內地商人於非洲確診　花270萬人民幣包機回國治療　網民：最正確的投資

新冠肺炎持續，一旦在異地確診，通常都是在當地治療，又或是向自己國家政府救助，不過，內地就有商人反其道而行，自己花逾270萬人民幣包機回國接受治療。

綜合內媒報道，一名45歲浙江台州商人鄭某於非洲加納經商。鄭某在上月17日參加捐贈活動後，出現發熱、咳嗽等症狀，並在當地醫院檢測，證實對新冠肺炎有呈陽性結果。鄭某向當地中國大使館求助，奈何由於受疫情影響，所有航班停航，及後與國內有關部門協調後，決定獨自包機回國，費用達至270萬人民幣。

報道提及，在包機費的270萬人民幣當中，有100萬人民幣將有保險公司承擔。

此事亦在內地社交網站掀起熱話，有人讚賞鄭某做法明智、有責任心；亦有人覺得鄭某回國治療是因為中國的治療可靠；也有人認為只要有錢就可以保命。

網民回應： 「素質還是很高、很有責任心」 「國就是家，心裡想著都要舒服些」 「這是個頭腦清醒的人，經商也肯定很成功，命保住了，錢還可以再賺」 「最正確的投資了」 「說明中國是最安全 最好治療的國家。鄭先生的這個做法 很負責，沒有感染到其他人，第一時間報告，無密切接觸者」 「有錢 但是他包機 沒有給別人帶來傷害 有錢又有責任心 社會公德心 值得稱讚 沒甚麼好酸的」 「挺好，包機避免了感染他人的風險，只是忍不住單純感嘆一下要是我我可能真回不來了，因為沒錢」

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