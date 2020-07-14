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第四批「保就業」計劃名單出爐 國泰獲5億補助

環球政經 17:55 2020/07/14

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政府發放的第四批「保就業」計劃領取工資的補貼僱主名單今日公佈，約1.1萬名僱主受惠，補貼工資總金額約為62.7億元，有關僱主承諾於補貼期內留住27萬名受薪僱員職位，當中包括多次傳出經營困難的國泰航空 （00293） 。

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國泰航空有限公司於今輪的資助計劃、獲得約4.58億，承諾受薪僱員人數為1.77萬人，，另外國泰航空飲食服務（香港）有限公司，獲得約4387.5萬元資助額，承諾受薪僱員人數1590名，合共領取逾5億元補貼。

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國泰航空附屬公司的港龍航空亦領取約6908.8萬，承諾受薪員工為2581人。另外，由國泰與港龍合資經營的香港機場地勤服務有限公司，亦獲7082萬港元補貼，令國泰共獲超過6.5億港元的薪金資助。

完整名單連結

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撰文 : 歐高榮

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