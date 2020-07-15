【讀男分享@iM網欄】如何成為一位「晨型人」？ 早起床的四個方法

最近我重新把自己的鬧鐘向前調較，讓自己能更早起床，把握早上的時間，做一些有益身心的活動。為什麼我想成為一位「晨型人」？因為我想建立一個屬於自己的時段。在這段時間裡，我可以完全專注，不收他人以及工作的干擾，全心全意地做我想做的事情。這些事情是我感興趣以及享受的，例如冥想以及閱讀。

在我來看，成為晨型人其分位兩個部分，一是準備、二是執行。今天，我想和大家分享準備階段。準備階段是指如何透過方法與技巧，令自己能順利起床。

以下是我為了使自己起床而用的四個方法。

1.早睡，在起床前六個小時便開始上床睡覺； 2.設定目標，計劃自己想早起床做什麼； 3.把鬧鐘放到遠離自己的地方； 4.在關上鬧鐘後，進行一些連結行為。

我認為，起床可以由以下公式所決定，我稱為最少起床力。

最小起床力 ＝ 睡多一會的難度（D) ＋ 起床後的活動吸引力(A) – 疲倦(T) + 習慣力(H)

只有最小起床力大於零，我們才能有起床的力量，並成功起床。以上四個方法將幫助你建立正數的最小起床力。

早睡(T)

我以前非常衷於尋找睡數小時也能夠非常精神的方法。可是，那些方法都是不可行的。最後，我發現到真正想早起床的方法就是要早睡。我發現，當自己在前一晚睡不足8小時的話，我會在起床前為自己製造大量借口，誘惑自己按下「睡多一會」按鈕。

因此，我建議大家一定要在事前睡足，確保自己有起床的力量。（我稱為最小起床力）

最小起床力 ＝精神 ＋ 起床後的活動吸引力 – 疲倦 + 習慣力

如果你處於疲倦階段，無論起床做些什麼也沒有用，因為你的最小起床力是負數。

那麼，你應該睡多久？這個數字因人而異，你需要做實驗。我並不以時數決定自己的睡眠。我根據書本睡眠革命所說的R90睡眠週期的睡眠時間去睡覺。睡眠革命以90分鐘為一個週期。一般人一星期應擁有大約30-35個睡眠週期。

按此計算，我會在每晚的11:45分前上床，然後在早上5:45起床，這個過程我共睡了4個R90週期。

設定目標(A)

很多人都會提及早起床的好處，你可能也十分認同。但是，早起床後，要做什麼呢？如果你不知道自己在早起後要做些什麼，你便缺少了起床的動力。就像缺少了羅盤的船一樣，不知下一步的去向。

為了確保公式中的A(起床後的活動吸引力)是正數，你一定要在睡前設定好明天的行動是什麼。這些活動最好是令人「期待」以及「吸引」。

如果你要做的事情很困難而且令人痛苦的話，可以嘗試書本《原子習慣》的建議：把行動最小化。

例如，你希望在早上到健身室做運動。把行動最小化是指把目標從「到健身室做運動」轉變為「換衣服並出門口」。在心理上，後者比前者簡單得多，對你心理所構成的壓力也小很多。因此，你將會更有動力起床。

把鬧鐘放到遠離自己的地方(D)

這是一個很熱門的方法，當你的「關閉鬧鐘」的動作越難實現，你便越不可能按下鬧鐘的「多睡一會」。 我習慣把鬧鐘放在遠離床邊5-10步的地方。因為家中沒有房的關係，我只能立刻起床，避免吵醒家中的人。

在關閉鬧鐘後，由於距離床有一段距離。於是我便能避免自己重新回到床上。想進一步避免重番床上的方法，就是要進行最後一步，進行連結行為。

在關鬧鐘後，進行一些連結行為（H）

來到最後一步，就是連結行為。它主要發生在你關鬧鐘的一刻。

首先，在關上鬧鐘後，我會立刻進入廁所，然後用水洗臉。接著回到客廳做30下掌上壓。在這些連結行為完成後，我的睡意便會完全消失。然後我就會開始我的早晨活動。連結行為的好處在於建立慣性。就像我們回家後會關門、睡前會刷牙、無聊會玩電話一樣，當X發生，Y行為便會出現。

我的連結公式就是：當我按下鬧鐘，便會立刻到洗手間；當我到達洗手間，便會立刻洗臉；當我洗臉後，便會立刻做30下掌上壓。 這條公式中的行為除了掌上壓外，都是很簡單的。但連結的過程能避免我重新回到床上，成功起床。

因此，你也要建立一條屬於自己的早起床公式，避免自己重新回到床上。

總結：

本文為大家分享了4個和早起床相關的方法，它們分別是：早睡、設定目標、把鬧鐘放到遠離自己的地方以及建立連結行為。下星期我將會為大家分享，在起床後我會做些什麼，這些活動如何大大地增加了我每天的動力。

原文刊自1% BETTER DAILY WITH ISAAC

作者_Isaac Wong簡介： 21歲自學編程，寫出過萬人下載的電子商貿App Sparktake；自學行銷，經營出高達21.8萬粉絲的Instagram帳號Sparksine；自學網站，為客人製作出過百萬美元收的網站。

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