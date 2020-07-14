【定期存款】港元定存息多跑輸通脹率 專家建議一萬元放定存不如買iBond

▲ 下半年至今10多間銀行鬥減息，令提供兩厘特惠息的業界少於10間；專家建議追息族轉抽iBond。

下半年至今共有18間大小銀行鬥劈減港元定期存款息率，包括3間發鈔行等，現時提供兩厘港元定存息的業界竟少於10間（見表）。當中半年及一年等較長期存息，更乏兩厘特惠息的選擇，專家預計定存息將跑輸通脹，因而建議市民收到政府派錢一萬元，倒不如轉吼通脹掛鈎債券（iBond），博半年的回報至少有1.7厘，市場憧憬政府快將重推百億元iBond。

大新銀行 （02356） 經濟師溫嘉煒預期，今年上半年本港整體通脹率（CPI）料升1.7%；而剔除政府所有一次性紓困措施影響、基本通脹更錄得2.4%升幅。

政府將於下周二（7月21日）正式公布6月份，以及上半年的消費物價指數。

銀行存息方面，比併市面逾廿間銀行，大眾財務昨天（7月13日）雖下調6個月港元定存年息0.1厘至1.5厘，續問鼎同期最高，門檻為50萬元。至於一年期的冠全城息率是1.3厘，由第2間正式開業的虛擬銀行天星（Airstar）提供；入場費為1,000元。

溫嘉煒認為，本港失業率持續上升；加上經濟前景不明朗，導致私人房屋租金增長顯著放緩，料6月整體通脹或降至0.9%（5月份為1.5%）；剔除一次性紓困措施影響的基本通脹料放緩至1.3%（5月則升1.9%）。

若放眼較長線，以今年全年來看，溫嘉煒預計，今年全年的整體消費物價指數約為1.3%；剔除紓困措施的基本通脹為1.8%。

對於港元定存自6月開如已不斷減息，7月的劈幅更加劇，避險族應否把政府派錢的一萬元轉買iBond，博回報更勝定存？溫嘉煒指，iBond票息以過去6個月本地平均通脹率計算，預計上半年通脹約升1.7%，全年的漲幅約為1.3%，息率略高於一般港元定存。

但溫嘉煒提醒，投資債券與定存的風險並不相同，若投資者於債券到期前先出售iBond，有機會出現資本升值、又或損失。由於各國央行推出寬鬆貨幣政策，金融市場流動性充裕，令股票及企業債等其它風險資產，或能提供較iBond更高的潛在回報，投資者可根據個人風險承受能力作出選擇。

至於政府早前已調低今年全年的消費物價指數預測，料基本通脹升2.2%，計及紓困措施的整體通脹升1.4%。而今年首5個月的通脹升1.8%。

再參考存息的市況，綜觀7月開局，除了滙豐、渣打及中銀香港 （02388） 3間發鈔行外，以至富邦及首間營運的虛銀眾安（ZA Bank），已率先帶頭減息。單以本周首兩天來看，再有13間業界鬥減不同存期的年息，包括昨天出手的花旗、恒生 （00011） 及工銀亞洲等大行。而交銀香港及東亞 （00023） 亦連續3天削息，招商永隆、大眾財務及集友也全綫調低短中長息，華僑永亨、星展及大新則削短存。及至今天（7月14日）擅打高息牌的信銀國際與建行亞洲，亦加入追減行列。專家預計存息低處未算低，追息族宜趁高息仍在，先鎖定特惠息。

單以本周來看，僅創興 （01111） 昨逆市「獨加」，調升3個月0.3厘至1.1厘，市料主要追落後，畢竟同期「高息王」是信銀國際的10厘，主要針對政府派錢涉資700億元商機，上限1萬元，萬元客期內可賺息250元。

一個月拆息自上周跌穿0.4厘後已不斷走低，如今更3連跌，乍現0.35厘低位；而反映銀行資金成本的3個月拆息更8連跌，今天失守0.6厘，只得0.57厘的近4年新低。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，與樓按掛鈎的一個月拆息，料約於0.3厘反覆尋底。適逢虛擬銀行煞停價格戰；以及第3波疫情惡化，經濟復甦路漫長，業界更需嚴控貸款質素，遂毋須逆市盲目鬥高息搶存，防守族買具固定息率的通脹掛鈎債券，未免是不錯的選擇；至少保證年回報一厘。

此外，3個月年息排第2位是，現正試業的虛銀、匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘，以上限10萬元計，可賺息1,125元；但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行、匯立從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

那邊廂，中銀香港也另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，涉資共700億元的商機，新客斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元，此特惠息亦高踞3個月期的季軍；另方面，信銀國際亦向手機開戶新客提供3.8厘息，起存額1萬元；而天星公關今晚回覆，天星銀行剛推出現有客戶推薦5人開戶，獲1.6厘加息券，以3個月牌價現為1.5厘計，即最高加至3.1厘，上限5萬元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪