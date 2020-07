▲ 巴西總統稱忍不了隔離 再接受新冠肺炎測試

巴西疫情持續之際,巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro)上周確診新冠肺炎。博索納羅指,自己忍受不了「恐怖」的隔離,希望再接受新冠肺炎檢測。博索納羅表示,若結果呈陰性,會立即復工。

現年65歲的博索納羅,在周一接受訪問時指自己感覺「非常好」(very well),並沒有發燒及任何呼吸系統問題,他亦沒有失去味覺。

博索納羅指,自己會在周二再接受新冠肺炎檢測。倘結果呈陰性,他會即時復工;倘結果呈陽性,他會再等多數天。

博索納羅表示:

「我會憂慮地等待結果出爐,因為我忍受不了要留在家中,這是恐怖的。」

(I will wait anxiously for the result because I can't stand this routine of staying at home, it's horrible.)

博索納羅又指,在隔離期間,他會透過視像會議工作,盡可能不會耽誤工作。

巴西是新冠肺炎全球第二高的確診國家,截至周一共錄得188萬宗確診個案,死亡個案共7.2萬宗。

