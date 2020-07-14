  • 31°C
香港時間 : 2020714日 (二) 19:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

巴西總統稱忍不了隔離 再接受新冠肺炎測試

環球社會熱點 17:48 2020/07/14

分享：

巴西總統稱忍不了隔離 再接受新冠肺炎測試

巴西疫情持續之際，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）上周確診新冠肺炎。博索納羅指，自己忍受不了「恐怖」的隔離，希望再接受新冠肺炎檢測。博索納羅表示，若結果呈陰性，會立即復工。

現年65歲的博索納羅，在周一接受訪問時指自己感覺「非常好」（very well），並沒有發燒及任何呼吸系統問題，他亦沒有失去味覺。

【法國疫情】「靜音」賀國慶 向抗疫醫護致敬

【美國疫情】美軍半個月增4000人確診 病例急升6成

博索納羅指，自己會在周二再接受新冠肺炎檢測。倘結果呈陰性，他會即時復工；倘結果呈陽性，他會再等多數天。

博索納羅表示：

「我會憂慮地等待結果出爐，因為我忍受不了要留在家中，這是恐怖的。」

（I will wait anxiously for the result because I can't stand this routine of staying at home, it's horrible.）

NBA火箭球星Russell Westbrook確診新冠肺炎

【英國疫情】第二波疫情冬天殺到 專家料再死12萬人

博索納羅又指，在隔離期間，他會透過視像會議工作，盡可能不會耽誤工作。

巴西是新冠肺炎全球第二高的確診國家，截至周一共錄得188萬宗確診個案，死亡個案共7.2萬宗。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅

相關文章

【法國疫情】「靜音」賀國慶 向抗疫醫護致敬
今日
【法國疫情】「靜音」賀國慶 向抗疫醫護致敬
【美國疫情】美軍半個月增4000人確診 病例急升6成
今日
【美國疫情】美軍半個月增4000人確診 病例急升6成
阿根廷漁船海上飄浮35日 船員離奇集體中招
今日
阿根廷漁船海上飄浮35日 船員離奇集體中招
NBA火箭球星Russell Westbrook確診新冠肺炎
今日
NBA火箭球星Russell Westbrook確診新冠肺炎
【英國疫情】第二波疫情冬天殺到 專家料再死12萬人
今日
【英國疫情】第二波疫情冬天殺到 專家料再死12萬人
疫情 博索納羅 巴西 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【英國疫情】英格蘭強制戴口罩購物 違令罰款1000元

下一篇文章

【法國疫情】「靜音」賀國慶 向抗疫醫護致敬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責
【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？
【美股開市】道指漲逾200點 輝瑞疫苗獲認可 納指破頂 Tesla升穿1700美元
【美股開市】道指漲逾200點 輝瑞疫苗獲認可 納指破頂 Tesla升穿1700美元
美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間19:00）
美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷
美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷