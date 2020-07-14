▲ 巴西總統稱忍不了隔離 再接受新冠肺炎測試

巴西疫情持續之際，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）上周確診新冠肺炎。博索納羅指，自己忍受不了「恐怖」的隔離，希望再接受新冠肺炎檢測。博索納羅表示，若結果呈陰性，會立即復工。

現年65歲的博索納羅，在周一接受訪問時指自己感覺「非常好」（very well），並沒有發燒及任何呼吸系統問題，他亦沒有失去味覺。

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博索納羅指，自己會在周二再接受新冠肺炎檢測。倘結果呈陰性，他會即時復工；倘結果呈陽性，他會再等多數天。

博索納羅表示：

「我會憂慮地等待結果出爐，因為我忍受不了要留在家中，這是恐怖的。」

（I will wait anxiously for the result because I can't stand this routine of staying at home, it's horrible.）

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博索納羅又指，在隔離期間，他會透過視像會議工作，盡可能不會耽誤工作。

巴西是新冠肺炎全球第二高的確診國家，截至周一共錄得188萬宗確診個案，死亡個案共7.2萬宗。

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責任編輯：楊心悅