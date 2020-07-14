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【新冠肺炎】3大密閉空間最易傳染病毒　5招防的士播毒

環球政經 18:20 2020/07/14

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本港迎來第三波疫情，今日（14日）再新增48宗確診個案，當中40宗屬本地感染。中國傳染病學專家鍾南山早在2月時，已提出3大新型冠狀病毒傳播高危場所，依次為：

1. 升降機

2. 餐廳

3. 辦公室

鍾南山當時表示，新冠肺炎病毒主要通過空氣中的飛沫傳播，空氣不流通，大眾聚集的地方便會成為高危地區。他呼籲民眾搭升降機時，一定要戴口罩，升降機的按鈕亦要常常消毒。

其他文章：【新冠肺炎】譚德塞指多國抗疫方向出錯　全球在可見將來難回復正常

其他文章：【新冠肺炎】群體免疫行不通？　英研究：康復者數月後或失免疫力

到餐廳用饍時，避免多人聚餐、面對面進食，及進食時說話。在辦公室工作時，除了戴上口罩，與他人說話時要保持適度距離，也要保持室內的空氣流通。辦公室的門的把手、鍵盤、滑鼠、文具、桌面應以酒精消毒，大眾亦應該勤洗手。

根據本港的本地確診個案，出現了的士司機的相關群組，雖然公共交通工具未有被鍾南山列入頭3位病毒傳播高危場所，但普遍各種交通工具均為密閉空間，空氣不流通，同樣容易播毒。中國疾控中心研究員張流波更表示，有5招防的士播毒。

1. 要確保司機沒有感染，建立一個健康申報制度，須檢查司機體溫，司機亦應全程佩戴口罩。

2. 司機每天出車前，均須要清潔消毒車輛門的把手及座位等。

3. 在行駛過程中，若溫度合適應盡量開窗保持空氣流通。

4. 乘客在上車前，先打開車門1、2分鐘通風，用消毒紙巾消毒可能碰到的位置。乘客也必須全程戴口罩。

5. 提倡無接觸式付費。

周三（15日）凌晨起，港府亦規定所有乘坐公共交通工具的人士必須戴口罩，的士或巴士司機如看到乘客沒有戴口罩，可以拒絕他們上車，違者最高罰款5000元。不過現時疫情嚴竣，大家還是減少外出為妙。

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撰文 : 鄺庭芳

疫情 傳染病 鍾南山 巴士 的士 交通 司機 中國 冠狀病毒 新冠肺炎疫情

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