【疫市筍盤】嘉湖山莊呎價跌穿一萬　三房單位「六球」有找

疫情再度惡化，連日錄得強宗本地感染，而且源頭未明，甚難預防。個別業主搶心疫情將於社區大爆發，樓價大跌，不惜低價賣樓套現，及早離場。

市場消息指，嘉湖山莊5期9座低層H室，實用面積550平方呎，業主一周前原叫價568萬元放盤，惟疫情近期再度惡化，終減價21.5萬元，以546.5萬元易手，實用呎價9,936元，再度跌穿一萬元關口。

區內代理說，上述三房單位貼近兩房價，實屬筍盤，若看上月成交，同呎數的三房叫價約600萬元，而兩房造價則要逾500萬元，舉例說，美湖居2座高層E室，成交價556.5萬元。不過，代理強調，雖然疫情肆虐，惟多數業主不願減價，就算有筍盤，數目也不多。

值得留意的是，市區藍籌屋苑也錄低價成交，市場消息指，麗港城4座低層A室，實用面積748平方呎，原叫價1,000萬元放售，近日減至928萬元易手，呎價僅12,406元，跌穿13,000元關口，創近月新低，貼近新界樓水平。

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