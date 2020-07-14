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【滙豐股價】高盛：料滙豐明年重啓派息、股息率11厘 現價未反映利好

金融經濟 17:42 2020/07/14

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高盛認為滙豐現價值搏率高

高盛發表報告，認為滙豐 （00005） 恢復派息的利好因素未完全反映在股價上，加上市場未完全察覺其潛在盈利增長，相信滙豐股價潛在升幅會跑贏其他港銀。高盛估計，滙豐明年起會回復派發每年0.51美元股息，以現價計相當於11%股息率，高於市場預期，認為現時風險回報水平吸引。

高盛重申滙豐「買入」評級，目標價由58元下調至55元。滙豐今日收報36.85元，跌1.1%。

高盛指出，在滙豐資本水平強勁、2021年後派息比率會盈利上升而改善等因素推動下，相信滙豐會回復每年0.51美元股息。另外，該行認為，滙豐第二季業績會顯示出盈利韌性，而管理層可能會發表今年下半年與明年全年信貸成本及盈利表現正有所的指引。

高盛續指，今年滙豐業績下滑的負面因素已反映在股價中，而未來的強勁盈利增長則未反映。隨著明年起滙豐收入重拾增長，但撥備回復正常，相信其盈利可望「V形反彈」。高盛料滙豐2021年盈利會增長近一倍，而2022年會再升兩成。同時，滙豐料於2021年重啓派息以及回購。

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