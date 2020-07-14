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【法國疫情】「靜音」賀國慶 向抗疫醫護致敬

環球社會熱點 17:31 2020/07/14

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新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情無阻法國民眾慶祝國慶，今日（14日）是法國國慶，又稱「巴士底日」。為減低傳播風險，閱兵、放煙花等活動都不會公開舉行，參與閱兵的軍人都要戴上口罩，少了沿途民眾的歡呼，法國媒體稱之為「靜音慶祝」（muted celebrations）。

原定的國慶活動包括閱兵、巴黎鐵塔煙花匯演、法國國家管弦樂團音樂會等。這幾項慶祝活動將會如期舉行，但會因應疫情做出調整，如改為非公開活動，觀眾不能入場觀看，意味著往年夾道震耳欲聾，今年會變得特別安靜。

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閱兵儀式改到面積較小的廣場進行，人數減半至2,500人，部分參與閱兵的軍人要戴上口罩，如飛機師因在駕駛艙無法保持距離，任環境再局促，都必須佩戴口罩。法國總理馬克龍等人出席閱兵儀式時，座位也保持一定距離。

今年的慶祝活動旨在向對抗新冠肺炎醫護，以及在危急官有協助運送法國病人到德國醫院的德國軍隊致敬。

法國累計確診新冠肺炎個案達172,377宗，30,029人死亡。

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什麼是巴士底日（Bastille Day）？

巴士底日，又稱法國國慶日（法語：Fête nationale française），定於每年的7月14日，以紀念在1789年7月14日巴黎群眾攻陷象徵封建統治的巴士底監獄，釋放囚犯，掀開法國大革命序幕。至1879年，為紀念法蘭西第一共和國成立，法國政府宣布把7月14日定為國慶日。

1789年7月14日，巴黎民眾與軍隊攻陷巴士底監獄釋放囚犯，揭開了法國大革命的序幕。到了1879年，為了紀念法蘭西第一共和國的建立，法國政府宣布把7月14日定為國慶日。

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記者：葉芷樺

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