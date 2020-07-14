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【6G技術】三星率先發布6G白皮書　傳輸速率快5G 50倍

科技 18:00 2020/07/14

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三星今（14日）發布《下一代超連接體驗（The Next Hyper-Connected Experience for All）》白皮書，闡述6G願景。

5G網絡技術才剛商用不久，各大科企已急不及待部署及開發6G（第六代流動通訊）技術。科技大企三星（Samsung）早已準備跨入下一世代，今（14日）發布《下一代超連接體驗（The Next Hyper-Connected Experience for All）》白皮書，闡述6G願景，並預計2028年投入商用，2030年正式提供服務。

>>>日本目標10年後開通6G技術　組設官民研究會

>>>【5G未算快】中聯通與中興簽署6G戰略協議　預計2030推出

三星所發布的白皮書顯示，該企研發的6G技術，將達到T級（tera bps級）數據傳輸速率，峰值傳輸速度達到1000Gbps，將會是5G的50倍；而6G的無線網絡延遲就小於100微秒，縮短到5G的十分之一。

白皮書顯示，6G技術將達到T級（tera bps級）數據傳輸速率，峰值傳輸速度達到1000Gbps，將會是5G的50倍。（《下一代超連接體驗》白皮書圖片）

同時，白皮書預計在6G技術登場後，超實感擴展現實（Truly Immersive eXtended Reality）、數字複製（Digital Replica）、及高保真移動全息顯示（High-Fidelity Mobile Hologram）等服務將同時面世。而目前業界預計，5年後將會將啟動6G技術的標準化，2028年投入商用，2030年將正式提供服務。

而事實上，三星早在去年在首爾設立新一代通訊研究中心，讓旗下的技術研發團隊針對 6G 解決方案及 6G 網路標準展開初步研究。而近日白皮書也提及，該企將會加速技術研發，搶佔市場領導地位。

>>>【5G手機】小米4G手機步入歷史　將全力投入5G及6G發展

責任編輯：曾曉汶

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