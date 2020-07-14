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【港股追蹤】濠賭股等到黎明？　邊隻最有計

股樓投資 17:22 2020/07/14

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恒指今日（14日）收報25477點，跌294點，或1.1%，全日成交金額1,789.5億元。多隻早前熱炒的股份，今日都跟隨大市向下，不過有一個板塊卻異軍突出，行業股份幾乎全綫上升，所指的就是受惠放寬檢疫措施的濠賭業股份。銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）兩大藍籌濠賭股均升超過5%，但未算最誇張。

相關文章：【港股追蹤】奇兵突出　金股呢期有前途

行業升得最勁的股份，要數到澳博控股（00880），股份高見9.8元，最多升15%，收報9.5元，升11.4%；永利澳門（01128）亦升6.6%，收報14.3元；銀河娛樂（00027）收報53.95元，升6.1%，金沙中國收報32.25元，升5%; 美高梅中國（02282）雖然是行業升幅較少的股份，全日也升逾4.8%。

澳門新冠病毒應變協調中心昨公布，澳門即日起將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，意味內地所有城市居民到訪澳門將不再需要進行為期14天的醫學觀察。

內地城市居民進入澳門不需隔離檢疫外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心同時公布，接到珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部通知，自7月15日上午6時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員不再實行集中隔離14天醫學觀察，入境前須完成核酸檢測，申領「澳門健康碼」和「粵康碼」。換言之，內地與澳門之間互相往來無需再隔離14天。

摩通最新報告指，對相關措施感到正面及驚喜，指廣東省居民前往澳門數字可望快速增長，有助未來數月賭收回復至去年20%至25%水平，並將銀河娛樂定為行業首選，目標價66元，以現價計，仍有約20%潛在升幅，該行亦有列出對其他行業股份的目標價（見表）。

股份 目標價（元）
銀河娛樂（00027） 66
新濠國際（00200） 18.5
澳博（00880） 10
永利澳門（01128） 18
金沙中國（01928） 41.5
美高梅（02282） 12

高盛預料，放寬檢疫措施，有助板塊第四季按年再次錄得正增長，又認為行業股份估值合理，仍有重估空間，首選股份除銀娛外，尚有永利澳門及澳博。

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撰文 : 古植平

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目標價 廣東省 銀河娛樂（00027） 永利澳門（01128） 澳博控股（00880） 香港股票

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