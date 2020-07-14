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【零售寒冬】周大福上季零售值跌20% 港澳同店銷售挫逾75%

金融經濟 17:11 2020/07/14

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周大福截至今年6月底止三個月，整體零售值按年跌20.2%，其中內地微升0.1%。

周大福 （01929） 截至今年6月底止首財季，整體零售值按年跌20.2%，其中內地微升0.1%。惟港澳及其他市場零售值挫69%，港澳同店銷售跌75.5%，同店銷量跌74.3%。

周大福表示，零售需求繼續受疫情及不穩的宏觀經濟環境影響，但內地的同店銷售隨著業務恢復已較前一個季度有顯著改善，故內地同店銷售跌幅收窄至11.2%，同店銷量跌21.2%，香港及澳門的同店銷售則分別下跌72.5%及93.2%。

按產品劃分，由於客量仍然疲弱，上季港澳的珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售按年下跌65.7%，珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價則為13,100元，去年同期則為10,900元。內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售雖跌6.6%，但零售值增10.1%，珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價為6,000元，去年同期為5,900元。

另外，黃金首飾及產品因金價波動，導致銷量下跌，港澳及內地的同店銷售於上季分別跌82.9%及19.8%。

截至6月底止，集團合共有3,896個零售點，季內淨開設49個零售點，香港則淨關閉3個周大福珠寶零售點。

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