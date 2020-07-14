【國泰危機】政府委任唐家成及袁國強　擔任國泰航空董事局觀察員

▲ 國泰航空早前獲股東通過政府注資方案後，政府正式委任兩名觀察員入國泰董事局。

國泰航空 （00293） 周一獲股東表決通過由政府牽頭的390億元資本重組方案後，政府委任唐家成及袁國強出任國泰航空董事局觀察員。獲政府委派的觀察員在董事局會議上沒有投票權。他們會得到出席董事局會議的通知；出席董事局的會議並在席上發言；獲得所有發給董事局的資料和文件；及有權接觸管理層和取得公司的任何資料。

財政司司長陳茂波指，唐家成一直活躍於公共和社會服務，在金融服務領域擁有廣泛的知識和豐富的經驗，並曾任香港機場管理局的董事會成員，對香港航空業的運作有一定認識；袁國強是商業和民事方面的資深法律專才，同時擁有豐富的公共服務和行政經驗；兩人是出任國泰航空集團董事局觀察員的理想人選。

觀察員留任至國泰清還所有欠款及利息



政府運用土地基金向國泰航空投資273億元，包括195億元的優先股及78億元的過渡貸款。根據協議，政府可委派兩名觀察員進入國泰航空集團董事局，直至國泰航空集團向政府全數清還已提取的貸款及相關利息，以及從政府贖回所有優先股為止。

財政司司長陳茂波早前強調，政府沒意成為策略股東亦不會派官員作為觀察員，而是物色社會上資深及具經驗的專業人士、商界領袖擔任觀察員。陳茂波又表示，政府不希望單方面撥款或借貸予國泰，故透過土地基金作投資，為確保政府的投資利益獲保障，日後將派2名觀察員進入國泰的董事局，扮演耳目角色。

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