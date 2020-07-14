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【限聚令收緊】餐廳無意增聘人手做外賣　免加重開支負擔

商業 17:23 2020/07/14

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有餐廳表示無意大力拓外賣生意，加重開支。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發第三波，港府7月15日午夜起，禁止食肆下午6時至翌晨5時堂食，只可做外賣。有餐廳表示無意大力拓外賣生意，加重開支。

【限聚令收緊】食肆晚6朝5不可堂食　餐廳晚市暫停營業或提早關門

位於九龍灣的茶餐廳「永發廚房」一直有做外賣生意，且自疫情爆發後已推出9折優惠。其負責人李先生表示，預期外賣生意將有所增加，已準備更多外賣盒應對；但由於措施只為期7天，故無意加大力拓外賣生意，如增聘額外人手應對外賣訂單或進一步推優惠，免增負擔。

他認為，即使外賣訂單比平日增加，始終難以完全取代堂食生意。「例如一家四口叫外賣，可以是分開叫4間餐廳；而堂食則可一次做4個人生意。」

另一方面，食物及衞生局局長陳肇始指，若疫情惡化，有可能要求食肆全日都只准外賣，李坦言擔心，亦期望港府可再推新一輪補貼。他又提到，近月生意明顯有改善，料本周禁晚市堂食後，生意將再次回落3至4成。

小店擬增新餐 擴外賣銷售
位於上環的「揀得啱車仔麵」負責人何小姐表示，隨着限聚令收緊，預料生意額更大跌7成。她稱，疫情下餐廳生意由過去7成堂食，微跌至6成堂食；至於外賣銷售，較疫情前增約1倍，故擬增加外賣餐單，並提供簡單的飯食，例如「碟頭飯」。

她指出，餐廳目前提供外賣自取外，還與外送平台如foodpanda、deliveroo及Uber Eats合作，設有外送服務。惟她表示，若港府收緊至全面禁止堂食，餐廳生意將跌至不足1成更形容「交租都不得」，故她建議港府可考慮直接全面停止餐廳營業，再補貼租金。

【香港疫情】茶餐廳：已有心理準備限聚令收緊　料生意續挫一半

記者：蘇穎琪、馬意文

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