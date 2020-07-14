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【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元

股樓投資 17:24 2020/07/14

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本港新冠肺炎疫情惡化，為樓市添不利因素，但近日業主再現少量議價空間，首置人士趁機入市，市場也連錄首置客入市個案，無獨有偶，這幾宗個案也是樓價約1,000萬元的成交，買家可以首置客的身份承造高達8成的按揭。

【準買家注意】 疫情下料銀行快實行彈性上班　專家籲買家預留3個月完成交易期


港府於2019 年10月放寬住宅按揭成數，首置人士購入1,000萬元以下物業，由以往最高只能承造六成按揭，（若透過按揭保險計劃，450萬元以下物業最多可高達九成（按揭金額上限360萬元）；450萬元至600萬元物業則最高八成），調高至900萬元或以上至1,000萬元的物業可承造高達8成按揭。

【樓市現象】疫情惡化預約睇樓量挫　二手成交估你唔到不跌反升4成


近日西灣河嘉亨灣錄得一宗首置人士入市個案，美聯物業市務銷售經理鄭琨表示，該行剛促成嘉亨灣為2座極高層H室單位成交，單位為兩房間隔，實用面積約490平方呎，同類型質素單位於上月均逾千萬元成交，原業主開價約1,100萬元，他見買家有誠意，及轉手仍有不俗帳面獲利，為助年輕用家置業，故議價後減價至「齊頭價」1,000萬元，以便買家可承造高成數按揭，買家亦加快拍板入市作自住之用，折合實用呎價約20,408元 。原業主於2005年7月以約416.6萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約583.4萬元，物業升值約140％。

【樓市現象】將軍澳區成疫情爆發重災區 業主稍減價買家即撲入市區內連錄成交


除以上成交外，啟德天寰也錄首置人士斥資1,000萬元入市個案。香港置業高級聯席董事楊錦河表示，該行剛促成一宗天寰SSD三年期滿單位買賣成交，單位為天寰3座高層F室，望園景，2房間隔，實用面積約438平方呎，單位以1,100萬元放盤約3個月後，獲外區客接洽，議價後減價100萬元，以約1,000萬元成交，實用呎價約22,831元。據了解，買家為首置客，心儀啟德區規劃發展前景，睇樓2次即拍板入市。原業主於2017年6月以約795.1萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約204.9萬元，物業升值約25.8%。

【筍盤推介】新淨靚裝3房換樓之選  叫價較市價低水20%

 

大坑尚巒1房單位也獲首置人士承接，世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，尚巒低層F室，實用面積398平方呎，1房間隔，獲區外首置上車客以915萬元承接，實用面積呎價22,990元，屬市價水平。據了解，原業主於2012年8月購入上述單位投資，當時作價675萬元，持貨8年至今轉售，賬面獲利240萬元離場，單位期內升值36%。

 

 

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撰文 : 陳詠妍

新冠肺炎 樓價 疫情 放盤 按揭保險

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