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【新冠肺炎】群體免疫行不通？　英研究：康復者數月後或失免疫力

環球政經 17:49 2020/07/14

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新冠肺炎疫情全球大流行之際，「群體免疫」的說法備受爭議，早前中國工程院院士鐘南山就指「群體免疫」行不通。本周英國又有研究顯示，新冠肺炎患者即使痊癒後，體內的抗體或會在數月後消失，專家表示，這可能對於政府如何應對疫情產生「重大」影響。

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英國倫敦國王學院（King’s College London）研究團隊對逾96名新冠肺炎確診患者進行研究，觀察患者體內的抗體濃度如何隨時間變化。

實驗結果顯示，6成患者在感染後數周內呈現「有效」（potent）抗體。不過三個月後，僅16.7%維持相若的抗體水平，甚至有患者體內完全檢測不到抗體。研究還發現，重症患者的抗體水平相對較高，持續時間亦較長。

疫情爆發後有國家提出「群體免疫」，認為社會大多數成員被感染並痊癒，在擁有免疫力的情況下，就會形成阻隔效應，因此降低了未受感染的個體被感染的機率。不過倫敦國王學院這項研究，或擊碎了「群體免疫」的幻想。

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撰文 : 國際組

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