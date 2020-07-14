【網民熱話】在家工作壓力更大 上司要求「響三聲」接電話？

新一波疫情再度爆發，不少公司疫情再度爆發，不少公司還原基本步，再度實行在家工作政策。在家工作聽起來似乎相當寫意，至少不用每天準時打卡，時間也比較彈性，但原來這只是存在大家心中的美好想像。有網民在討論區表示，在家工作比起平時上班壓力更大，有上司要求員工在家工作要於電話「響三聲」 内接電話。

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除了要在「響三聲」内接電話之外，不少上司也會要求員工於Wtsapp「秒回」，保持工作效率，而在家中的彈性上班時間，也有可能變成沒有收工時間，令各位打工仔苦不堪言。

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另外有網民表示，在家工作的效率遠比平時於辦公室工作低，因為家中的環境實在太舒適。平時只需要半小時處理的工作，要用上多達兩小時才能完成，專心程度大降。剛開始「WFH」的你工作進度又如何呢？

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