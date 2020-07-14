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【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘

科技 17:07 2020/07/14

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有消息指，港府指定兩間內地檢測公司，可能是中國檢驗認證集團（中檢），以及華大基因。

疫情嚴峻，特首林鄭月娥昨宣布，政府將於本星期起，陸續免費為4類人士提供病毒檢測，包括安老院舍工作者、食肆員工、的士司機，以及物管員工，料總人數40萬人。港府一直被批評檢測力度不足，林鄭指將新增兩間內地檢測公司，協助提供病毒檢測服務。有消息指，相關機構或可能是中國檢驗認證集團（中檢），以及華大基因。

所謂核酸檢測，是透過受檢者呼吸道分泌物取樣來做檢測，涉及標本處理、病毒的核糖核酸（RNA）提取、PCR檢測等多個步驟。如果檢測呈陽性，即確診為新冠肺炎。

林鄭提到，其中一間企業是來自深圳，另一間目前主要為澳門檢測。本報翻查澳門特別行政區政府新聞局網站，於《珠澳核酸檢測機構名錄》中亦看到「國檢（澳門）衛生檢測有限公司」資料，該公司隸屬中檢旗下，自5月起與澳門政府合作實施「新型冠狀病毒常規核酸檢測計劃」。而中檢董事長許增德，同為中共黨委書記。

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另一間華大基因，目前在武漢、深圳、天津、北京、上海等中國16個主要城市，運營「火眼」實驗室，連同海外實驗室，全球最大日檢測量超過20萬人次。該公司自2010年起，於香港成立華大基因香港研發中心有限公司，總部位於大埔工業邨。創辦人之一汪建，被內地傳媒封為「基因之父」，曾於2003年率領團隊破解4株沙士病毒基因組序列。

不過，政府未有就以上檢測公司招標，使外界質疑做法是否恰當；不少人亦擔心，所收集的個人資料及檢測結果，兩間公司會如何處理。

責任編輯：姚慧儀

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