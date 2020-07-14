【盈喜盈警】山東墨龍料上半年盈轉虧　一文看清企業盈喜盈警

今天（14日）陸續有多家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

【盈警】

山東墨龍 （00568） 預計，截至6月底止半年盈轉虧，錄得虧損9500萬元–1.2億元。主要受新冠肺炎疫情及國際油價波動影響，國內外油田鑽井開工率下降，上游市場需求趨於收縮，訂單量明顯減少，公司營業收入按年下降約45%，主要產品油田用管的銷量下降約50%。

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高息股珠江船務 （00560） 盈警，預期截至6月底止半年，溢利按年跌85%至90%，因新冠病毒疫情導致政府關閉粵港及港澳跨境水路客運口岸，對跨境客運及其相關輔助業務造成負面影響；以及未有如上年同期錄得出售一項物業的重大收益。珠江船務目前股息率6.4厘。

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上海實業控股 （00363） 預計，截至6月底止，上半年公司擁有人應佔溢利按年減少約60%至70%。主要由於隨著新冠肺炎疫情爆發，導致不利的營商環境， 以及中國內地、香港及海外實施相關檢疫及社區防疫措施，致令集團高速公路業務、房地產業務以及消費品業務盈利減少。

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【盈喜】

麗珠醫藥 （01513） 預計，截至6月底止，上半年錄得歸屬於上市公司股東的淨利潤按年上升3至4成，約9.6億至10.3億元（人民幣，下同）；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤則按年增長20%至30%。料基本每股收益約每股1.02元至1.10元。

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